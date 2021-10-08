Чому помер нардеп Поляков? У поліції розкрили причину

Правоохоронці розповіли, що вже з'ясували у справі про смерть нардепа Полякова

У поліції прокоментували смерть Антона Полякова / Фото: Колаж: Сьогодні

У Києві народний депутат України Антон Поляков помер після того, як йому стало погано в таксі. Його намагалися врятувати медики швидкої допомоги, однак не змогли.

Про це сайту "Сьогодні" розповіли в Нацполіції.

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"За попередньою інформацією, йому стало погано, лікарі намагалися реанімувати. Факт кваліфікований за статтею "Вбивство" з відміткою "природна смерть". Причину точну встановить розтин", – повідомила нам речник поліції Києва Юлія Гірдвіліс.

Зараз поліцейські з'ясовують усі обставини смерті народного депутата. Тіло загиблого направлять на судово-медичну експертизу, яка має встановити причину смерті.

Що відомо про Антона Полякова?