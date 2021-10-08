В ночь смерти Полякова в Киеве отключили все камеры наблюдения? Мы проверили слухи

"Сегодня" узнали у полиции и мэрии, может ли в столице быть полностью отключенной система SmartCity

В Сети пишут, что камеры в ночь смерти Полякова были выключены / Фото: Коллаж: Сегодня

После смерти депутата Антона Полякова в Сети поползли слухи о том, что якобы в ту ночь отключилась система SmartCity, а с ней и все видеокамеры в городе. Соответственно записей с них тоже нет.

"Сегодня" выяснили, правда ли это.

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В частности, о выключенных камерах написали в Telegram-канале "Легитимный". В публикации напомнили, как депутат рассказывал о деньгах в конвертах за поддержку "слугами" закона об олигархах. После чего уже указали, якобы все камеры в ту ночь были выключены.

Однако в киевской мэрии сайту "Сегодня" пояснили, что система SmartCity вообще не может быть полностью отключена.

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"Такое вообще невозможно. К системе подключены тысячи камер, плюс частные, которые согласились войти в SmartCity. Возможно, речь идет о поломке или повреждении какой-то одной камеры, такое может быть. Или, например, из-за отключения света", – сообщил нам источник в КГГА.

Версию о неработающих камерах SmartCity не подтверждают и в полиции Киева.

"По предварительной информации, камера на месте ЧП работала. Сейчас сотрудники полиции просматривают информацию, которую она содержит", – рассказали "Сегодня" в полиции Киева.

Что известно об Антоне Полякове?