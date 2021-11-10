Скабєєву "трясе": на суді Саакашвілі поглумилися над прапором РФ (відео)

Прапор Росії поклали біля входу до суду у Тбілісі

Суд над Саакашвілі проходить із численними акціями протесту / Колаж "Сьогодні"

Сьогодні у Тбілісі проходило перше судове засідання у справах третього президента Грузії Міхеїла Саакашвілі. Саме безпрецедентне засідання більше цікавило грузинських та українських журналістів, а ось російську пропаганду зацікавила лише акція протесту під будівлею суду у Тбілісі.

"Біля суду в Тбілісі, де прямо зараз проводять слухання у справі Саакашвілі, витирають ноги об прапор Росії. Все, що потрібно знати про прихильників Саакашвілі!" – обурилася на своїй сторінці у Телеграмі пропагандистка РосТВ Ольга Скабєєва.

Істерики Скабєєвої