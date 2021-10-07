"Вау!": Скабєєва оцінила план зі знищення Саакашвілі

Головна пропагандистка російського ТБ Ольга Скабєєва не залишила непоміченою заяву грузинської опозиції про можливу підготовку замаху на експрезидента Грузії Михеїла Саакашвілі, який зараз перебуває у СІЗО Руставі.
"Прихильники Саакашвілі вийшли із заявою, що Путін замовив грузинському уряду вбивство Мишико в тюрмі... Вау! Нова сакральна жертва", – написала Скабєєва у себе в телеграм-каналі.
Прихильники Михеїла Саакашвілі, який зараз голодує в СІЗО, напередодні заявили, що їх лідеру загрожує смертельна небезпека. "Я маю важку, перевірену інформацію. ФСБ Росії чинить тиск на СГБ Грузії, щоб знищити експрезидента Михайла Саакашвілі. За нашою інформацією, за кілька днів вони планують привести його в стан фобії, ця інформація пройшла уточнення. Тому ми хочемо, щоб дипломатичний корпус провідував Саакашвілі і тиснув на владу", – заявив один з представників "Єдиного національного руху".
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"Перли" від Скабеевої
Ольга Скабєєва постійно публікує дивні висловлювання.
- Не так давно вона вказала на помилку на футболці нардепа Верховної Ради Олексія Гончаренка і отримала жорстку відповідь.
- На початку вересня Скабєєва, відома своєю нетерпимістю до всього, що стосується України, вкотре влаштувала істерику через демонтаж у Києві пам'ятника на честь дружби з Москвою. Разом з депутатом Держдуми Володимиром Жириновським вони майже годину обурювалися з цього приводу.
- У кінці серпня Скабєєва обурилася тим фактом, що український спортсмен проігнорував росіян на церемонії нагородження Паралімпіади в Токіо. Про це вона написала у своєму Telegram-каналі 31 серпня.
- Раніше вона влаштувала істерику в телеефірі – пропагандистку обурили "пекельні кричалки" українських військових – "Путін х*йло", що прозвучали на репетиціях військового параду в Києві до Дня Незалежності.
- Також нещодавно вона порівняла Україну з "Талібаном" і загрожувала розривом відносин Росії з Україною.