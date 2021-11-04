"Ампутує Донбас!" – на росТБ запанікували через нового міністра оборони Резнікова

Як очікувалося, і Олексій Резніков на посаді міністра оборони України не підходить Кремлю. Ще до голосування у Верховній Раді відома російська пропагандистська Ольга Скабєєва заявила, що "русофоб Резніков" прийшов знищувати мирне населення.
Про це на повному серйозі Скабєєва заявила у своїй програмі на телеканалі "Росія 1".
Новий жах Росії
"Ще один доказ, що Зеленський збирається розпочати знищення мирного населення – русофоб Резніков ось-ось стане міністром оборони України, його кандидатуру підтримала партія Зеленського. Відповідаючи за реінтеграцію Донбасу, нацист Резніков називав регіон "раковою пухлиною", пропонував регіон ампутувати", – заявила пропагандистка на багатомільйонну аудиторію.
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У цій же програмі вона налякала росіян лідером "Правого сектору" Дмитром Ярошем, який став радником головнокомандувача Збройних сил України. Це повідомлення подавалося під заяву "термінова новина, і досить жахлива".
Заяви Резнікова
- У березні, будучи міністром з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій, Олексій Резніков говорив, що на розмінування Донбасу знадобиться близько 25-30 років.
- Свій погляд у Резнікова є на формулу обміну полонених між Україною та бойовиками.
- У газовій суперечці через Стокгольмський арбітраж Резніков вважає, що перемогла Україна і у Росії шансів не платити "неустойку" немає.