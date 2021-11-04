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"Ампутирует Донбасс!" – на росТВ запаниковали из-за нового министра обороны Резникова

Ирина Ковальчук Ирина Ковальчук Редактор раздела Мир
4 ноября, 16:02
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Очередная истерика Ольги Скабеевой коснулась нового министра обороны Украины
И с Резниковым Москве не угодили.../Коллаж "Сегодня"
И с Резниковым Москве не угодили.../Коллаж "Сегодня"

Как ожидалось, и Алексей Резников на посту министра обороны Украины не подходит Кремлю. Еще до голосования в Верховной Раде известная российская пропагандистска Ольга Скабеева заявила, что "русофоб Резников" пришел уничтожать мирное население.

Об этом на полном серьезе Скабеева заявила в свой программе на телеканале "Россия 1".

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Новый ужас России

"Еще одно доказательство, что Зеленский собирается начать уничтожение мирного населения – русофоб Резников вот-вот станет министром обороны Украины, его кандидатуру уже поддержала партия Зеленского. Отвечая за реинтеграцию Донбасса, нацист Резников называл регион "раковой опухолью", предлагал регион ампутировать", – заявила пропагандистка на многомиллионную аудиторию.

В этой же программе она попугала россиян лидером "Правого сектора" Дмитрием Ярошем, который стал советником главнокомандующего Вооруженными силами Украины. Это сообщение подавалось под заявление "срочная новость, и довольно ужасная".

Заявления Резникова

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