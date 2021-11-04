Резніков призначений новим міністром оборони

Верховна Рада призначила Олексія Резнікова міністром оборони після того, як цю посаду звільнив Андрій Таран. Подання президента Володимира Зеленського підтримали 273 народних депутати.
Напередодні Резніков був звільнений з посади міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.
Зеленський у Раді насамперед подякував Тарану. За його словами, він багато зробив для армії та військових.
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"Є поняття ротації – не лише бійців на передовій, дуже важливо міняти тих, хто віддав себе без залишку. Міняти новими професійними людьми, зарядженими на 100%. Хочу подякувати Андрію Васильовичу. Впевнений, що його наступник має високий потенціал, щоб стати другим визначним українцем. Але це пріоритет. Найважливіше бути у залі слави українських бійців, тобто користуватися серед них повагою та авторитетом. Зміцнювати обороноздатність нашої армії, забезпечити гідні умови для наших захисників та захисниць", – сказав президент.
У свою чергу Резніков під час виступу зазначив, що як учасник РНБО та член переговірної Тристоронньої групи щодо Донбасу часто спілкувався з українськими військовими, розвідниками, тож розуміє військову специфіку.
"Війна з Росією триває вже восьмий рік. Гібридний характер конфлікту та військовий потенціал окупанта вимагають, щоб відповідь України була адекватною. Ціна ескалації має бути неприйнятною для агресора, а вартість тимчасової окупації наших територій – постійно зростала для них", – сказав він.
Завдання Міноборони – створити умови, щоб Збройні сили могли ефективно давати відсіч ворогові, наголосив він.
Що відомо про Резнікова
Народився 18 червня 1966 року у Львові. Освіта повна вища – закінчив Львівський державний університет ім. Франка за спеціальністю "Правознавство", диплом з відзнакою. У 1984-1986 рр. проходив строкову військову службу у Парашутно-десантній службі СРСР.
Він визнаний одним із 30 найуспішніших юристів України. Представляв інтереси клієнтів у Верховному суді, Вищому господарському суді, Вищому адміністративному суді, а також у Спортивному арбітражному суді у Лозанні.
Політична кар'єра
У 2008-2014 роках був депутатом Київської міської ради VI скликання і членом комісії з питань правопорядку, регламенту та депутатської етики.
З червня 2014 року по грудень 2015-го обіймав посаду заступника міського голови – секретаря Київської міської ради. З 2015 року займався такими сферами діяльності:
- голова української делегації в Конгресі місцевих і регіональних влад Ради Європи;
- заступник голови Антикорупційної ради при Київському міському голові;
- член ради соціального проекту спільної дії "Зробимо разом";
- член Цільової команди реформ щодо децентралізації, місцевого самоврядування та регіональної політики при Міністерстві регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України.
З квітня 2016 року по 2018-й був заступником голови Київської міської державної адміністрації. Займався здійсненням повноважень КМДА з питань реалізації державної політики у сферах розвитку місцевого самоврядування, внутрішньої політики, міжнародних відносин, туризму, реклами, охорони культурної спадщини, освіти, культури, соціального захисту, молоді і спорту, відповідає за проведення реформ у сферах децентралізації, місцевого самоврядування.
З вересня 2019 року є представником України у робочій підгрупі з політичних питань Тристоронньої контактної групи.
4 березня 2020 року був призначений на посаду віцепрем'єр-міністра – міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.