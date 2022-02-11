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Росія нічого не досягла з однієї причини – Яценюк про "нормандську зустріч"

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11 лютого, 18:23
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Екс-прем'єр пояснив, які наслідки для України матиме виконання "Мінська-2"
/ Фото: Колаж: Сьогодні

Росія на переговорах радників глав "Нормандської четвірки" у Берліні не змогла досягти від України виконання Мінських угод у своєму трактуванні , оскільки українська влада розуміє, що це стане капітуляцією

Таку думку висловив екс-прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк під час Київського безпекового форуму, який транслював телеканал "Україна 24" . Яценюк підбив підсумки чергового раунду переговорів у "нормандському форматі".

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Росія не досягла свого

Яценюк розповів, що після переговорів слухав брифінг заступника глави адміністрації президента РФ Дмитра Козака :

"Я слухав Козака. КДБшний дисциплінований стиль, у якому я почув наступне – того, що хотіла Росія, вона не досягла. Добре це чи погано? Звичайно добре".

За його словами, українська влада не могла піти на диктат Росії "з однієї простої причини":

"Зеленський розуміє, що як тільки він піде на умови, виставлені Росією, це буде капітуляція України. Але найважливіше для нього особисто – він одразу втратить владу. І для нього це неймовірні наслідки, бо це буде справжня державна зрада".

Арсеній Яценюк
Арсеній Яценюк / Фото: facebook.com/yatsenyuk.arseniy

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Мінські угоди – елемент агресії РФ

Яценюк наголосив, що Мінські угоди – "це не угоди, ми не підписували жодних юридичних зобов'язань".

"Планувалося, що Росія, за фактом, має забратися з території України, і Україна відновить свою територіальну цілісність. Звідки взагалі взялися ці злощасні Мінські угоди, які вигідні Путіну? Якби Путін не напав на Україну, якби не захопив Донецьк та Луганськ, не було б Мінських угод", – наголосив екс-прем'єр.

За його словами, західні союзники повинні зрозуміти, що "Мінські угоди "не можуть бути реалізовані жодним чином, за жодних обставин у російській інтерпретації".

"Мінські угоди – це один з елементів агресії Росії проти України. Нам зараз найважливіше – встояти найближчі кілька тижнів проти можливої агресії, і друге – готуватися до того, що Росія завжди, поки Україна не стане членом ЄС та НАТО, намагатиметься захопити Україну зокрема і через виконання Мінських угод у російській інтерпретації", – заявив Яценюк.

Чим загрожує Україні виконання "Мінська"

Екс-прем'єр зазначив, що умови Мінських угод для України нездійсненні.

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"Ми не зможемо проводити вибори наступного дня, як Україна відновила контроль над кордоном... Має пройти певний час. Світова практика показує, що це від 5 до 10 років. Тоді там відбудуться вибори законним способом", – сказав він.

Яценюк додав, що зміни до Конституції щодо особливого статусу не потрібні:

"Україна вже провела зміни до Конституції, де наділила додатковими повноваженнями всі області, у тому числі Донецьку та Луганську… У мене немає сумнівів, що особисто Путін разом із Лавровим запхали туди ці конституційні зміни. Завдання Путіна – федералізація України, напіврозпад України, знищення України як унітарної держави та як такої".

За його словами, подібний сценарій Путін вже застосовував у Придністров'ї, Абхазії та Південній Осетії.

Україна утримала позиції на "нормандських переговорах"

Голова МЗС Дмитро Куліба раніше підбив підсумки чергового раунду "нормандських переговорів" :

"Вчора черговий виснажливий день провела українська делегація на переговорах радників лідерів "нормандського формату". Непростою, м'яко кажучи, була розмова, але Андрій Єрмак, голова цієї делегації, і колеги у складі делегації абсолютно утримали всі наші позиції. Не поступилися ні в яких моментах". , важливих для України, і, як кажуть, не перетнули жодних "червоних ліній". Цей діалог надзвичайно складний, але він має продовжуватися, бо немає іншого шляху, крім дипломатичного врегулювання конфлікту".

Кремль 8 років ігнорує "Мінськ"

Нагадаємо, перші Мінські угоди були підписані 5 вересня 2014 року, другі – 11-12 лютого 2015 року. Київ, Париж і Берлін неодноразово нагадували Москві про необхідність виконання Мінських домовленостей та взятих РФ на себе обов'язків щодо припинення вогню та виведення військ з Донбасу, проте вони так і залишилися непочутими.

Росія у відповідь звинувачувала Україну в саботажі Мінських угод і продовжувала надавати підтримку проросійським бойовикам на Донбасі – живою силою, бойовою технікою, боєприпасами та пальним.

А зараз Росія зібрала біля кордонів України максимальні за останні роки сили. більш ніж 100-тисячне угруповання .

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