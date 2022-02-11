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"Ми не готуємо наступу": Кулеба жорстко відповів на брехню Росії

Павло Заяць Павло Заяць
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11 лютого, 14:28
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Очільник МЗС наголосив, що Україна не прагне ескалації на Донбасі
/ Фото: Колаж: Сьогодні

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба спростував звинувачення Росії у тому, що Україна нібито готує провокації на Донбасі.

Відповідну заяву він зробив у ефірі телеканалу "Україна 24" коментуючи саміт радників лідерів "нормандського формату" у Берліні.

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"Росія розпочала чергову хвилю звинувачень на адресу України з приводу того, що ми нібито готуємо наступ, готуємо провокації. Хочу абсолютно офіційно заявити, що жодних наступальних дій Україна не планує, жодні провокації нам не потрібні. Усі ці повідомлення з російського боку спрямовані на нагнітання емоційного стану та спроби перекладання відповідальності на Україну", – заявив міністр.

За його словами, завдяки українським дипломатам у союзників з Європи та США є чітке розуміння, "що відповідальність за всю цю ескалацію, що відбувається, лежить на Російській Федерації".

"Україна не прагне ескалації, перебуває в захисній позиції і не планує жодних наступальних дій", – наголосив Кулеба.

Дмитро Кулеба
Дмитро Кулеба

Україна утримала позиції на переговорах

Очільник МЗС також підбив підсумки чергового раунду "нормандських переговорів":

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"Вчора черговий виснажливий день провела українська делегація на переговорах радників лідерів "нормандського формату". Непростою, м'яко кажучи, була розмова, але Андрій Єрмак, голова цієї делегації, і колеги у складі делегації абсолютно утримали всі наші позиції. Не поступилися ні в яких моментах", важливих для України, і, як кажуть, не перетнули жодних "червоних ліній". Цей діалог надзвичайно складний, але він має продовжуватися, бо немає іншого шляху, окрім дипломатичного врегулювання конфлікту".

Про що ще говорили у Берліні

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак заявив за підсумками переговорів, що сторони мають намір продовжувати діалог .

"Сьогодні ми не змогли дійти якогось спільного документа. Практично 9 годин тривали ці переговори... Ми продовжуємо працювати", – зазначив керівник Офісу президента.

Єрмак спрогнозував, що сторони "зустрічатимуться дуже скоро знову".

"Українська сторона налаштована на конструктивний діалог. Усі підтвердили сьогодні, що ми маємо Мінські домовленості, їх потрібно виконувати", – сказав він.

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Росія звинувачує Україну у затягуванні переговорів

Заступник глави адміністрації президента Росії Дмитро Козак заявив, що Україна на переговорах відмовляється від прямого діалогу з представниками ОРДЛО. За його словами, це головна розбіжність, що затягнула перемовини.

Він також заявив, що Київ не дає ні позитивної, ні негативної відповіді на пропозиції щодо Донбасу про майбутній статус у складі України – і "нікому не відомо, яким бачить спільне майбутнє з Донбасом, вони тримають це в секреті".

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