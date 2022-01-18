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Бойовики звинуватили ЗСУ в захопленні школи на Донбасі: у штабі ООС відповіли

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18 січня, 22:54
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Російські ЗМІ поширили заяву представника так званої народної міліції "ДНР" Едуарда Басуріна
/ Фото: Reuters

Російські ЗМІ 18 січня, посилаючись на інформацію бойовиків "ДНР", повідомили, що у Донецькій області "невідомі озброєні люди" зайняли школу в Новогнатівці.

"Озброєні люди у формі без відзнак зайняли школу в підконтрольному Києву селі Новогнатівка на Донбасі. Прибулі також захопили територію лісового господарства та розмістили там 12 БТР та БМП", – повідомляє російський телеграм-канал Топор +18.

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Так званий заступник начальника управління народної міліції "ДНР" Едуард Басурін повідомив сайт РІА "Новини", посилаючись на "розвідку ДНР":

"За інформацією з районної адміністрації у місті Волноваха, від жителів населеного пункту Новогнатівка надходять скарги на протиправні дії ЗСУ. З повідомлень стало відомо, що на початку місяця близько 60 військових знаків розрізнення зайняли Новогнатівську загальноосвітню школу і захопили територію лісового господарства для розміщення там 12 бронемашин типу БТР і БМП".

Фото Alexander Ermochenko/Reuters
Фото Alexander Ermochenko/Reuters / Фото: Reuters

Тим часом у пресцентрі Операції об'єднаних сил виданню УНН цю інформацію спростували:

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"В ООС офіційної інформації щодо цього немає. Всі офіційні повідомлення ми публікуємо на своїй сторінці у Facebook. Найімовірніше, це фейк".

Окупанти на Донбасі продовжують зміцнювати позиції

Окупанти продовжують посилювати свої позиції на Донбасі. Організація з безпеки та співробітництва в Європі помітила військову техніку, яку розмістили з порушенням ліній відведення озброєння.

Окупанти розмістили 26 гаубиць на полігоні поблизу Бугаївки, а також 7 танків на полігоні біля Новоселівки.

Бойовики збільшили кількість снайперів на Донбасі. За даними розвідки, таким чином вони провокують вогонь у відповідь з боку ЗСУ.

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Радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван заявив, що Росія намагається знайти привід для нападу на Україну за допомогою провокацій та диверсій, щоб потім звинуватити у всьому Київ та розпочати військову операцію.

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