"Мы не готовим наступления": Кулеба жестко ответил на ложь России

Глава МИД подчеркнул, что Украина не стремится к эскалации на Донбассе

Кулеба заявил, что Россия начала очередную волну обвинений в адрес Украины / Фото: Коллаж: Сегодня

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба опроверг обвинения России в том, что Украина якобы готовит провокации на Донбассе.

Соответствующее заявление он сделал в эфире телеканала "Украина 24", комментируя саммит советников лидеров "нормандского формата" в Берлине.

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"Россия начала очередную волну обвинений в адрес Украины по поводу того, что мы якобы готовим наступление, готовим провокации. Хочу абсолютно официально заявить, что никаких наступательных действий Украина не планирует, никакие провокации нам не нужны. Все эти сообщения с российской стороны направлены на нагнетание эмоционального состояния и попытки перекладывания ответственности на Украину", – заявил министр.

По его словам, благодаря украинским дипломатам у союзников из Европы и США есть четкое понимание, "что ответственность за всю эту эскалацию, которая происходит, лежит на Российской Федерации".

"Украина не стремится к эскалации, пребывает в защитной позиции и не планирует никаких наступательных действий", – подчеркнул Кулеба.

Дмитрий Кулеба

Украина удержала позиции на переговорах

Глава МИД также подвел итоги очередного раунда "нормандских" переговоров:

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"Вчера очередной изнурительный день провела украинская делегация на переговорах советников лидеров "нормандского формата". Непростой, мягко говоря, был разговор, но Андрей Ермак, глава этой делегации, и коллеги в составе делегации абсолютно удержали все наши позиции. Не уступили ни в каких моментах, важных для Украины, и, как говорят, не пересекли никаких "красных линий". Этот диалог чрезычайно сложный, но он должен продолжаться, потому что нет другого пути кроме дипломатического урегулирования конфликта".

О чем еще говорили в Берлине

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил по итогам переговоров, что стороны намерены продолжать диалог.

"Сегодня мы не смогли прийти к какому-то общему документу. Практически 9 часов продолжались эти переговоры... Мы продолжаем работать", – отметил руководитель Офиса президента.

Ермак спрогнозировал, что стороны будут "встречаться очень скоро опять".

"Украинская сторона настроена на конструктивный диалог. Все подтвердили сегодня, что у нас есть Минские договоренности, их нужно выполнять", – сказал он.

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Россия обвиняет Украину в затягивании переговоров

Заместитель главы администрации президента России Дмитрий Козак заявил, что Украина на переговорах отказывается от прямого диалога с представителями ОРДЛО. По его словам, это главное разногласие, затянувшее переговоры.

Он также заявил, что Киев не дает ни положительный, ни отрицательный ответ на предложения по Донбассу о будущем статусе в составе Украины – и "никому не известно, каким видит совместное будущее с Донбассом, они держат это в секрете".