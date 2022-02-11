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Россия ничего не добилась по одной причине – Яценюк про "нормандскую" встречу

Павел Заяц Павел Заяц Редактор Власть Сегодня
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11 февраля, 18:23
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Экс-премьер объяснил, какие последствия для Украины будет иметь выполнение "Минска-2"
/ Фото: Коллаж: Сегодня

Россия на переговорах советников глав "нормандской четверки" в Берлине не смогла добиться от Украины выполнения Минских соглашений в своей трактовке, поскольку украинская власть понимает, что это станет капитуляцией.

Такое мнение высказал экс-премьер-министр Украины Арсений Яценюк во время Киевского форума по вопросам безопасности, который транслировал телеканал "Украина 24". Яценюк подвел итоги очередного раунда переговоров в "нормандском формате".

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Россия не добилась своего

Яценюк рассказал, что после переговоров слушал брифинг заместителя главы администрации президента РФ Дмитрия Козака:

"Я слушал Козака. КГБшный дисциплинированный стиль, в котором я услышал следующее – того, что хотела Россия, она не добилась. Хорошо это или плохо? Конечно хорошо".

По его словам, украинская власть не могла пойти на диктат России "по одной простой причине":

"Зеленский понимает, что, как только он пойдет на условия, выставленные Россией, это будет капитуляция Украины. Но самое важное для него лично – он сразу потеряет власть. И для него это невероятные последствия, потому что это будет настоящая государственная измена".

Арсений Яценюк
Арсений Яценюк / Фото: facebook.com/yatsenyuk.arseniy

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Минские соглашения – элемент агрессии РФ

Яценюк подчеркнул, что Минские соглашения – "это не соглашения, мы не подписывали никаких юридических обязательств".

"Планировалось, что Россия, по факту, должна убраться с территории Украины, и Украина восстановит свою территориальную целостность. Откуда вообще взялись эти злополучные Минские соглашения, которые выгодны Путину? Если бы Путин не напал на Украину, если бы не захватил Донецк и Луганск, не было бы Минских соглашений", – отметил экс-премьер.

По его словам, западные союзники должны понять, что "Минские соглашения "не могут быть реализованы никоим образом, ни при каких обстоятельствах в российской интерпретации".

"Минские соглашения – это один из элементов агрессии России против Украины. Нам сейчас самое важное – устоять ближайшие несколько недель против возможной агрессии, и второе – готовиться к тому, что Россия всегда, пока Украина не станет членом ЕС и НАТО, будет пытаться захватить Украину в том числе и через выполнение Минских соглашений в российской интерпретации", – заявил Яценюк.

Чем грозит Украине выполнение "Минска"

Экс-премьер отметил, что условия Минских соглашений для Украины невыполнимы.

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"Мы не сможем проводить выборы на следующий день, как Украина возобновила контроль над границей... Должно пройти определенное время. Мировая практика показывает, что это от 5 до 10 лет. Тогда там пройдут выборы законным способом", – сказал он.

Яценюк добавил, что изменения в Конституцию насчет особого статуса не нужны:

"Украина уже провела изменения в Конституцию, где наделила дополнительными полномочиями все области, в том числе Донецкую и Луганскую… У меня нет сомнений, что лично Путин вместе с Лавровым запихнули туда эти конституционные изменения. Задание Путина – федерализация Украины, полураспад Украины, уничтожение Украины как унитарного государства и как такового".

По его словам, подобный сценарий Путин уже применял в Приднестровье, в Абхазии и в Южной Осетии.

Украина удержала позиции на "нормандских переговорах"

Глава МИД Дмитрий Кулеба ранее подвел итоги очередного раунда "нормандских переговоров":

"Вчера очередной изнурительный день провела украинская делегация на переговорах советников лидеров "нормандского формата". Непростой, мягко говоря, был разговор, но Андрей Ермак, глава этой делегации, и коллеги в составе делегации абсолютно удержали все наши позиции. Не уступили ни в каких моментах, важных для Украины, и, как говорят, не пересекли никаких "красных линий". Этот диалог чрезвычайно сложный, но он должен продолжаться, потому что нет другого пути, кроме дипломатического урегулирования конфликта".

Кремль 8 лет игнорирует "Минск"

Напомним, первые Минские соглашения были подписаны 5 сентября 2014 года, вторые – 11-12 февраля 2015 года. Киев, Париж и Берлин неоднократно напоминали Москве о необходимости выполнения Минских договоренностей и взятых РФ на себя обязанностей по прекращению огня и выводу войск с Донбасса, однако они так и остались неуслышанными.

Россия в ответ обвиняла Украину в саботаже Минских соглашений и продолжала оказывать поддержку пророссийским боевикам на Донбассе – живой силой, боевой техникой, боеприпасами и горючим.

А сейчас Россия собрала у границ Украины максимальные за последние годы силы – более чем 100-тысячную группировку.

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