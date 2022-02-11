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Мінські угоди – не вихід, Росія має забратися – Яценюк

Павло Заяць Павло Заяць
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11 лютого, 15:59
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За словами Яценюка, Мінські угоди були підписані, коли "Путін приставив до голови України пістолет"
/ Фото: Колаж: Сьогодні

Мінські угоди не допоможуть Україні відновити територіальну цілісність, оскільки вони були підписані під тиском Росії та на користь президента РФ Володимира Путіна.

Про це заявив експрем'єр-міністр Арсеній Яценюк під час Київського безпекового форуму, який транслював телеканал "Україна 24".

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"Мінських угод ніколи не було б, якби Володимир Путін і Росія не напали на Україну. Нам треба говорити про те, що спровокувало появу Мінських угод і як вони були підписані. І зараз, коли Путін і всі його "балакуни" кажуть, що Мінські угоди – це шлях до відновлення територіальної цілісності України, це брехня", – заявив експрем'єр.

За словами Яценюка, шлях до відновлення територіальної цілісності України є лише один – "коли Росія забирає свої війська з території Донецька, Луганська та Автономної Республіки Крим".

Путін за 8 років нічого не зробив для виконання "Мінська"

Як зазначив політик, Мінські угоди були підписані в той момент, коли "особисто Путін приставив до голови України заряджений пістолет".

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"Минуло вже 8 років з того часу, як були підписані перші Мінські угоди. Росія не просто не зробила нічого для виконання Мінських угод, Росія зробила все навпаки. Ключова умова Мінських угод – припинення вогню. Його до сьогоднішнього дня немає. Росіяни до сьогоднішнього дня стріляють та вбивають українських військовослужбовців", – наголосив він.

Яценюк нагадав, що РФ "роздала понад 800 тисяч паспортів на українській території українським громадянам".

"За фактом Росія сьогодні провела не юридичну, а фактичну анексію території так званих "ДНР" та "ЛНР". Керівники так званих "ДНР" та "ЛНР" стали членами партії Володимира Путіна "Єдина Росія". Також Путін ухвалив рішення про економічне визнання" суверенітету так званих "ДНР" та "ЛНР", своїм указом давши можливість продавати товари, вироблені на українській території українськими підприємствами, на територію РФ", – перерахував він.

Арсеній Яценюк
Арсеній Яценюк / Фото: facebook.com/yatsenyuk.arseniy

Нагадаємо, Київський безпековий форум 11 лютого проводить дискусію "Як бути з Мінськими домовленостями?" У рамках заходу відомі політичні та громадські діячі оцінюють російську загрозу.

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Україна утримала позиції на "нормандських переговорах"

Голова МЗС Дмитро Кулеба раніше підбив підсумки чергового раунду "нормандських переговорів" :

"Вчора черговий виснажливий день провела українська делегація на переговорах радників лідерів "нормандського формату". Непростою, м'яко кажучи, була розмова, але Андрій Єрмак, голова цієї делегації, і колеги у складі делегації абсолютно утримали всі наші позиції. Не поступилися ні в яких моментах, важливих для України, і, як кажуть, не перетнули жодних "червоних ліній". Цей діалог надзвичайно складний, але він має продовжуватися, бо немає іншого шляху, крім дипломатичного врегулювання конфлікту".

Росія звинувачує Україну у затягуванні переговорів

Заступник глави адміністрації президента Росії Дмитро Козак заявив, що Україна на переговорах відмовляється від прямого діалогу із представниками ОРДЛО. За його словами, це головна розбіжність, що затягує переговори.

Він також зазначив, що Київ не дає ані позитивної, ані негативної відповіді на пропозиції щодо Донбасу про майбутній статус у складі України – і "нікому не відомо, яким бачить спільне майбутнє з Донбасом, вони тримають це в секреті".

Кремль 8 років ігнорує "Мінськ"

Нагадаємо, перші Мінські угоди були підписані 5 вересня 2014 року, другі – 11-12 лютого 2015 року. Київ, Париж і Берлін неодноразово нагадували Москві про необхідність виконання Мінських домовленостей та взятих РФ на себе обов'язків щодо припинення вогню та виведення військ з Донбасу, проте вони так і залишилися непочутими.

Росія у відповідь звинувачувала Україну в саботажі Мінських угод і продовжувала надавати підтримку проросійським бойовикам на Донбасі – живою силою, бойовою технікою, боєприпасами та пальним.

А зараз Росія зібрала біля кордонів України максимальні за останні роки сили – більш ніж 100-тисячне угруповання.

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