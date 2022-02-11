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Минские соглашения – не выход, Россия должна убраться – Яценюк

Павел Заяц Павел Заяц Редактор Власть Сегодня
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11 февраля, 15:59
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По словам Яценюка, Минские соглашения были подписаны, когда "Путин приставил к голове Украины пистолет"
Яценюк напомнил, что на Донбассе продолжают гибнуть украинские военные
Яценюк напомнил, что на Донбассе продолжают гибнуть украинские военные / Фото: Коллаж: Сегодня

Минские соглашения не помогут Украине восстановить территориальную целостность, поскольку они были подписаны под давлением России и в интересах президента РФ Владимира Путина.

Об этом заявил экс-премьер-министр Арсений Яценюк во время Киевского форума по вопросам безопасности, который транслировал телеканал "Украина 24".

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"Минских соглашений никогда бы не было, если бы Владимир Путин и Россия не напали на Украину. Нам надо говорить о том, что спровоцировало появление Минских соглашений и как они были подписаны. И сейчас, когда Путин и все его "говоруны" говорят, что Минские соглашения – это путь к восстановлению территориальной целостности Украины, это ложь", – заявил экс-премьер.

По словам Яценюка, путь к восстановлению территориальной целостности Украины есть только один – "когда Россия забирает свои войска с территории Донецка, Луганска и Автономной Республики Крым".

Путин за 8 лет ничего не сделал для выполнения "Минска"

Как отметил политик, Минские соглашения были подписаны в тот момент, когда "лично Путин приставил к голове Украины заряженный пистолет".

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"Прошло уже 8 лет с тех пор, как были подписаны первые Минские соглашения. Россия не просто не сделала ничего для выполнения Минских соглашений, Россия сделала все наоборот. Ключевое условие Минских соглашений – прекращение огня. Его до сегодняшнего дня нет. Россияне до сегодняшнего дня стреляют и убивают украинских военнослужащих", – подчеркнул он.

Яценюк напомнил, что РФ "раздала более 800 тысяч паспортов на украинской территории украинским гражданам".

"По факту Россия сегодня провела не юридическую, а фактическую аннексию территории так называемых "ДНР" и "ЛНР". Руководители так называемых "ДНР" и "ЛНР" стали членами партии Владимира Путина "Единая Россия". Также Путин принял решение об экономическом признании суверенитета так называемых "ДНР" и "ЛНР", своим указом дав возможность продавать товары, которые произведены на украинской территории украинскими предприятиями, на территорию РФ", – перечислил он.

Арсений Яценюк
Арсений Яценюк / Фото: facebook.com/yatsenyuk.arseniy

Напомним, Киевский форум по вопросам безопасности 11 февраля проводит дискуссию "Как быть с Минскими договоренностями?" В рамках мероприятия известные политические и общественные деятели оценивают российскую угрозу.

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Украина удержала позиции на "нормандских переговорах"

Глава МИД Дмитрий Кулеба ранее подвел итоги очередного раунда "нормандских переговоров":

"Вчера очередной изнурительный день провела украинская делегация на переговорах советников лидеров "нормандского формата". Непростой, мягко говоря, был разговор, но Андрей Ермак, глава этой делегации, и коллеги в составе делегации абсолютно удержали все наши позиции. Не уступили ни в каких моментах, важных для Украины, и, как говорят, не пересекли никаких "красных линий". Этот диалог чрезвычайно сложный, но он должен продолжаться, потому что нет другого пути, кроме дипломатического урегулирования конфликта".

Россия обвиняет Украину в затягивании переговоров

Заместитель главы администрации президента России Дмитрий Козак заявил, что Украина на переговорах отказывается от прямого диалога с представителями ОРДЛО. По его словам, это главное разногласие, затянувшее переговоры.

Он также отметил, что Киев не дает ни положительный, ни отрицательный ответ на предложения по Донбассу о будущем статусе в составе Украины – и "никому не известно, каким видит совместное будущее с Донбассом, они держат это в секрете".

Кремль 8 лет игнорирует "Минск"

Напомним, первые Минские соглашения были подписаны 5 сентября 2014 года, вторые – 11-12 февраля 2015 года. Киев, Париж и Берлин неоднократно напоминали Москве о необходимости выполнения Минских договоренностей и взятых РФ на себя обязанностей по прекращению огня и выводу войск с Донбасса, однако они так и остались неуслышанными.

Россия в ответ обвиняла Украину в саботаже Минских соглашений и продолжала оказывать поддержку пророссийским боевикам на Донбассе – живой силой, боевой техникой, боеприпасами и горючим.

А сейчас Россия собрала у границ Украины максимальные за последние годы силы – более чем 100-тысячную группировку.

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