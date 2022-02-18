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Ще більше? США назвали нову кількість військ РФ біля України

Павло Чернишук Павло Чернишук Редактор Влада Сьогодні
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18 лютого, 16:09
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Майкл Карпентер заявив, що РФ хоче створити привід для виправдання вторгнення в Україну
/ Фото: Колаж: Сьогодні

Російська Федерація могла збільшити кількість військ довкола України до 169-190 тисяч особового складу.

Про це заявив 18 лютого на засіданні Форуму з питань співробітництва в галузі безпеки у Відні представник Сполучених Штатів Америки при ОБСЄ Майкл Карпентер.

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Війська Росії

"Росія, ймовірно, зосередила від 169 000 до 190 000 військовослужбовців в Україні та поблизу неї порівняно з приблизно 100 000 осіб на 30 січня. Ця оцінка включає військові підрозділи вздовж кордону, в Білорусі та окупованому Криму; Росгвардія та інші підрозділи, дислоковані в цих районах; і очолювані Росією сили на сході України", – зазначив він.

Майкл Карпентер.
Майкл Карпентер. / Фото: РБК

За його словами, Росія публічно заявила, що лише до навчань у Чорному морі залучені понад 30 кораблів. США оцінили, що десантні кораблі Північного та Балтійського флотів були відправлені до Чорного моря для "посилення там сил".

Карпентер назвав цю ситуацію "найбільшою військовою мобілізацією в Європі з часів Другої світової війни".

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Вторгнення в Україну

Крім цього, Майкл Карпентер заявив, що Росія має намір створити привід для виправдання вторгнення в Україну:

"У нас є звіти з кількох джерел, в яких докладно розповідається про спроби Росії сфабрикувати передбачувані "українські провокації" та сформувати публічну версію, яка виправдовує російське вторгнення... Буквально цього тижня ми також спостерігаємо сплеск кібероперацій проти оборонного та банківського секторів України".

Тому, за його словами, необхідно "рішуче спростувати помилковий наратив" про українську "ескалацію", який "не знаходить жодних підтверджень у звітах Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ".

"Ми повинні обережно ставитися до заяв Росії про виведення військ – навіть незважаючи на те, що РФ суттєво зміцнює свою позицію в інших місцях на кордонах України".

Агресія Росії

На тлі накопичення Росією військ біля кордонів з Україною було багато прогнозів, що Росія розпочне наступальні дії найближчим часом.

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Міністр закордонних справ Дмитро Куліба заявив, що Росія не зможе перемогти Україну грубою силою і буде вдаватися до інших методів. Наприклад, використовуватиме провокації, сіятиме паніку, руйнуватиме економіку нашої держави.

Своєю чергою представник США при ОБСЄ Майкл Карпентер заявив, що РФ не виконала повністю жодного зобов'язання по комплексу заходів щодо виконання Мінських угод.

Нагадаємо, на тлі збереженої загрози від Росії Берлін ухвалив рішення перекинути своїх військових та техніку до найближчих сусідів агресора. Перша група зі 130 солдатів та 60 транспортних засобів прибула до Литви у четвер, 17 лютого.

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