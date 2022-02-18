Росія не виконала жодного зобов'язання щодо "Мінська" – представник США в ОБСЄ

Майкл Карпентер зазначив, що Росія здійснює економічну інтеграцію територій України

Представник США заявив, що Росія продовжила військову ескалацію всупереч своїм зобов'язанням. / Фото: Колаж: Сьогодні

Російська Федерація не виконала повністю жодного зобов'язання щодо комплексу заходів з виконання Мінських угод.

Про це заявив представник США при ОБСЄ Майкл Карпентер, повідомляє Укрінформ.

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Що не виконала РФ

Серед іншого Карпентер зазначив, що Росія не реалізувала негайного припинення вогню, не відвела важке озброєння і не забезпечила доступу для моніторингу та верифікації цих пунктів.

"Найголовніше, що вона не роззброїла незаконні збройні формування та не повернула Україні контроль над українською стороною міжнародного кордону", – сказав він.

Майкл Карпентер. / Фото: РБК

Першим документом Мінських домовленостей, за його словами, став Мінський протокол від 5 вересня 2014 року, який передбачав негайне припинення вогню, моніторинг та верифікацію припинення вогню з боку ОБСЄ, а також виведення з території України незаконних збройних формувань та військової техніки. Карпентер зазначив, що "Росія продовжила військову ескалацію всупереч своїм зобов'язанням".

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"Незважаючи на підписання Протоколу та Меморандуму (Мінський меморандум. – Ред.), Росія продовжила порушувати свої зобов'язання через дії маріонеток на сході України", – заявив посол.

Водночас, за його словами, РФ займається масовою видачею паспортів Росії мешканцям ОРДЛО, одночасно здійснюючи "економічну інтеграцію українських територій до РФ".

"Все це суперечить основним зобов'язанням щодо Мінських домовленостей щодо повної соціальної, економічної та політичної реінтеграції контрольованих Росією частин Донбасу з решти території України", – сказав представник США.

Загроза вторгнення до України

На тлі накопичення Росією військ біля кордонів з Україною було багато прогнозів, що Росія розпочне наступальні дії найближчим часом. Американська агенція Bloomberg повідомила з посиланням на свої джерела, що це може статися вже 16 лютого, проте цього не сталося.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Росія не зможе перемогти Україну грубою силою і вдаватиметься до інших методів. Наприклад, використовуватиме провокації, сіятиме паніку, руйнуватиме економіку нашої держави.

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Прессекретарка Білого дому Джен Псакі попередила, що атака на Україну може розпочатися будь-якої миті.

Нагадаємо, на тлі збереженої загрози від Росії Берлін прийняв рішення перекинути своїх військових та техніку до найближчих сусідів агресора. Перша група зі 130 солдатів та 60 транспортних засобів прибула до Литви у четвер, 17 лютого.

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