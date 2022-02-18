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Еще больше? США назвали новое количество войск РФ возле Украины

Павел Чернышук Павел Чернышук Редактор Власть Сегодня
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18 февраля, 16:09
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Майкл Карпентер заявил, что РФ хочет создать предлог для оправдания вторжения в Украину
/ Фото: Коллаж: Сегодня

Российская Федерация могла увеличить количество войск вокруг Украины до 169-190 тысяч личного состава.

Об этом заявил 18 февраля на заседании Форума по сотрудничеству в области безопасности в Вене представитель Соединенных Штатов Америки при ОБСЕ Майкл Карпентер.

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Войска России

"Россия, вероятно, сосредоточила от 169 000 до 190 000 военнослужащих в Украине и вблизи нее по сравнению с примерно 100 000 человек на 30 января. Эта оценка включает военные подразделения вдоль границы, в Беларуси и в оккупированном Крыму; Росгвардия и другие подразделения внутренней безопасности, дислоцированные в этих районах; и возглавляемые Россией силы на востоке Украины", – отметил он.

Майкл Карпентер.
Майкл Карпентер. / Фото: РБК

По его словам, Россия публично заявила, что только в учениях на Черном море задействованы более 30 кораблей. США оценили, что десантные корабли Северного и Балтийского флотов были отправлены в Черное море для "усиления там сил".

Карпентер назвал эту ситуацию "самой значительной военной мобилизацией в Европе со времен Второй мировой войны".

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Вторжение в Украину

Кроме этого, Майкл Карпентер заявил, что Россия намерена создать предлог для оправдания вторжения в Украину:

"У нас есть отчеты из нескольких источников, в которых подробно рассказывается о попытках России сфабриковать предполагаемые "украинские провокации" и сформировать публичную версию, оправдывающую российское вторжение... Буквально на этой неделе мы также наблюдаем всплеск киберопераций против оборонного и банковского секторов Украины".

Поэтому, по его словам, необходимо "решительно опровергнуть ложный нарратив" об украинской "эскалации", который "не находит никаких подтверждений в отчетах Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ".

"Мы должны с осторожностью относиться к заявлениям России о выводе войск – даже несмотря на то, что РФ существенно укрепляет свою позицию в других местах на границах Украины".

Агрессия России

На фоне накапливания Россией войск у границ с Украиной было много прогнозов, что Россия начнет наступательные действия в ближайшее время.

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Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Россия не сможет победить Украину грубой силой и будет прибегать к другим методам. Например, будет использовать провокации, сеять панику, разрушать экономику нашего государства.

В свою очередь представитель США при ОБСЕ Майкл Карпентер заявил, что РФ не выполнила полностью ни одно обязательство по комплексу мер по выполнению Минских соглашений.

Напомним, на фоне сохраняющейся угрозы от России Берлин принял решение перебросить своих военных и технику к ближайшим соседям агрессора. Первая группа из 130 солдат и 60 транспортных средств прибыла в Литву в четверг, 17 февраля.

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