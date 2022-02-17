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Присипляють пильність: у РФ заявили про нові військові маневри

Ірина Ковальчук Ірина Ковальчук Редактор розділу Світ
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17 лютого, 21:19
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З окупованого Криму перекинули чеченські та дагестанські військові ешелони
Точна кількість відправленого до місць дислокації не повідомляється / Колаж "Сьогодні"
Точна кількість відправленого до місць дислокації не повідомляється / Колаж "Сьогодні"

Офіційний представник Міноборони РФ запевнив, що нібито перші підрозділи російської армії почали прибувати на свої бази із окупованого Криму, де брали участь у військових навчаннях. Також надійшло запевнення, що військове відомство розробляє графік повернення інших підрозділів Збройних Сил РФ до пунктів постійної дислокації.

Про це повідомляє агенція "Інтерфакс".

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Офіційно

"Сьогодні військові ешелони з важкою військовою технікою підрозділів Південного військового округу, які відпрацьовували завдання на полігонах у Криму, перекинуті залізничним транспортом на відстань понад півтори тисячі кілометрів у пункти постійної дислокації в Чеченській республіці та в республіці Дагестан", – повідомив журналістам Офіційний представник Міноборони РФ Ігор Конашенков.

За словами Конашенкова, залізничні ешелони з бронетехнікою підрозділів 1-ї танкової армії Західного військового округу після навчань на полігонах у Курській та Брянській областях вже прибули у свої військові гарнізони у Нижегородській області.

Проте було заявлено, що продовжуються навчання на території Білорусі – "Союзна рішучість – 2022". Вони розпочалися 10 лютого та триватимуть до 20 лютого.

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Реальність

  • Західні спостерігачі не впевнені, що всі бойові формування Міноборони Росії повернуться до своїх дислокацій після закінчення навчань.
  • Нагадаємо, Москва розгорнула свої навчання в Баренцевому морі, Чорному морі, Балтійському морі, також бере участь Тихоокеанський флот недалеко від Японії. Маневри проходять у Західному, Східному, Центральному військових округах та на території дружньої Білорусі. Також Морські військові навчання росіян у Чорному морі перетворилися на блокаду українських портів.
  • 17 лютого на екстреному засіданні ООН державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що у Вашингтоні не бачать реальних фактів відведення російської армії від кордонів України.
  • 16 лютого високопосадовець адміністрації Джо Байдена заявив, що кількість військ Російської Федерації на кордоні з Україною за останні дні збільшилося щонайменше на 7 тисяч військових.
  • І, заявляючи про відведення після всіх навчань, чомусь у безпосередній близькості від кордону України за добу з'явився міст через річку Прип'ять, яким можна перекидати військову техніку.

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