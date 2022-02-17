Присипляють пильність: у РФ заявили про нові військові маневри

З окупованого Криму перекинули чеченські та дагестанські військові ешелони

Точна кількість відправленого до місць дислокації не повідомляється / Колаж "Сьогодні"

Офіційний представник Міноборони РФ запевнив, що нібито перші підрозділи російської армії почали прибувати на свої бази із окупованого Криму, де брали участь у військових навчаннях. Також надійшло запевнення, що військове відомство розробляє графік повернення інших підрозділів Збройних Сил РФ до пунктів постійної дислокації.

Про це повідомляє агенція "Інтерфакс".

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Офіційно

"Сьогодні військові ешелони з важкою військовою технікою підрозділів Південного військового округу, які відпрацьовували завдання на полігонах у Криму, перекинуті залізничним транспортом на відстань понад півтори тисячі кілометрів у пункти постійної дислокації в Чеченській республіці та в республіці Дагестан", – повідомив журналістам Офіційний представник Міноборони РФ Ігор Конашенков.

За словами Конашенкова, залізничні ешелони з бронетехнікою підрозділів 1-ї танкової армії Західного військового округу після навчань на полігонах у Курській та Брянській областях вже прибули у свої військові гарнізони у Нижегородській області.

Проте було заявлено, що продовжуються навчання на території Білорусі – "Союзна рішучість – 2022". Вони розпочалися 10 лютого та триватимуть до 20 лютого.

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Реальність