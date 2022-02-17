Провокація Росії. Блінкен закликав ООН дати Кремлю гідну відповідь

На екстреному засіданні ООН вимагали захистити Україну від агресії Москви

Америка вимагає від Організації Об'єднаних Націй дати адекватну відповідь агресивним діям Росії, яка сьогодні загрожує розв'язуванням війни на території Європи. Про це заявив державний секретар США Ентоні Блінкен.

Передає телеканал "Україна 24".

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"Сьогодні найважливіша загроза миру та безпеці – це загроза, яка нависла над Україною. Гра йде і за межами України також. На кону стоять життя мільйонів українців. Ми маємо відповісти на те, що зараз робить Росія Україні ", – заявив Блінкен під час екстреного засідання Ради безпеки ООН, скликаного на вимогу Києва.

"За останній місяць без провокацій, без причин Росія накопичила понад 150 тисяч своєї армії на кордонах України – РФ, Білорусі, в окупованому Криму. Росія каже, що вона відводить сили. Ми зараз не бачимо, щоби це відбувалося. Наша інформація чітко показує, що ці угруповання і на землі, і на морі готові до нападу на Україну найближчими днями. Ми не знаємо, як це станеться. Але насправді воно вже розгортається. Росія робить кроки у бік війни та ще раз повторила свої погрози" , – резюмував представник Білого дому.

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