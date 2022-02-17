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Байден назвав нові дати вторгнення Путіна до України

Марія Николаєнко Марія Николаєнко Редактор Влада Сьогодні
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17 лютого, 17:18
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Президент США розповів, які ознаки говорять про швидкий напад Росії
/ Фото: Reuters, Колаж: Сьогодні

Президент США Джо Байден заявив, що вторгнення Росії в Україну відбудеться найближчими днями. Про це він сказав в ефірі телеканалу АВС.

"Є високий ризик, що це відбудеться найближчими днями", — сказав він.

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За словами Байдена, є ознаки, що Росія готується до нападу.

"Вони не відвели своїх військ, а привели ще більше військ. У нас є всі підстави вважати, що вони влаштують операцію під хибним прапором, щоб отримати виправдання вторгнення. Всі ознаки вказують на те, що вони готуються вторгнутися в Україну", — сказав президент США.

Загроза нападу на Україну

На тлі накопичення Росією військ біля кордонів з Україною були прогнози, що Росія розпочне наступальні дії найближчим часом. Американська агенція Bloomberg повідомило з посиланням на свої джерела, що це може статися вже 16 лютого, проте цього не сталося.

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Міністр закордонних справ Дмитро Куліба заявив, що Росія не зможе перемогти Україну грубою силою і буде вдаватися до інших методів. Наприклад, використовуватиме провокації, сіятиме паніку, руйнуватиме економіку нашої держави.

Прессекретарка Білого дому Джен Псакі попередила, що атака на Україну може розпочатися будь-якої миті.

Аналітики кажуть, що необхідно стежити за тим, що відбуватиметься після 20 лютого.

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