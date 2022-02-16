Рада безпеки ООН має розглянути питання визнання "Л/ДНР" — Кулеба

Засідання може відбутися 17 лютого

Україна хоче почути оцінку ООН з приводу ініціативи російських комуністів / Колаж "Сьогодні"

17 лютого Україна запропонувала обговорити на Раді безпеки ООН питання щодо можливого визнання Росією так званих "Л/ДНР", що утворилися біля нашої країни.

Про це повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба на своїй сторінці у Twitter.

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"Україна офіційно звернулася до Ради Безпеки ООН з ініціативою обговорити постанову Держдуми РФ щодо визнання т.зв. "ЛДНР", яка підриває Мінські домовленості та процес мирного врегулювання. Закликаємо розглянути це на засіданні щодо імплементації Мінських домовленостей 17 лютого", – повідомив Кулеба.

Після демонстративного голосування 15 лютого Держдуми щодо направлення президенту Росії Володимиру Путіну звернення про визнання "Л/ДНР" Україна звернулася до ОБСЄ з пропозицією скликати термінові позачергові консультації Тристоронньої контактної групи щодо подальшої долі Мінських домовленостей. Проте зустріч була зірвана – на неї не перейшли представники РФ.

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