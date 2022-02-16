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Блінкен пояснив Росії, що буде у разі визнання "Л/ДНР"

Ірина Ковальчук Ірина Ковальчук Редактор розділу Світ
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16 лютого, 16:15
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Москва отримала відповідь на свій новий шантаж
Кремль отримав відповідь від Блінкена / Колаж "Сьогодні"
Кремль отримав відповідь від Блінкена / Колаж "Сьогодні"

Вашингтон зробив різку заяву щодо наміру Росії легалізувати так звані "Л/ДНР", що утворилися на тимчасово непідконтрольних Києву українських територіях. Москва одержала на свою адресу чергове попередження.

Про це повідомляється на сайті Держдепартамент США.

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Заява

"Російська Дума заявила, що планує направити президенту Путіну звернення про визнання так званих Донецької та Луганської народних республік "незалежними". Для ясності: схвалення Кремлем цього звернення буде рівносильним повній відмові російського уряду від своїх зобов'язань щодо Мінських угод", заявив державний секретар США Ентоні Блінкен.

Також у заяві сказано, що визнання "Л/ДНР" унеможливить прописаний у Мінських угодах процес повної політичної, соціальної та економічної реінтеграції тих частин українського Донбасу, які контролюються маріонетками Москви з 2014 року.

"Прийняття цієї резолюції ще більше підірве суверенітет і територіальну цілісність України, стане грубим порушенням міжнародного права, поставить під сумнів заявлене Росією зобов'язання продовжувати займатися дипломатією для досягнення мирного врегулювання цієї кризи і вимагатиме швидкої та твердої відповіді з боку Сполучених Штатів у повній координації з партнерами", – резюмував Блінкен.

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Ситуація

  • 19 січня депутати Держдуми РФ вирішили звернутися до президента Росії Володимира Путіна з проханням визнати так звані "ДНР" та "ЛНР". Проект відповідної ухвали Думи внесли 11 депутатів-комуністів.
  • Президент Франції Еммануель Макрон звернувся до російського колеги з проханням "не визнавати незалежність" "Л/ДНР". Нібито Єлисейський палац запевнили, що Путін утримається від визнання.
  • Генеральний секретар НАТО Йєнс Столтенберг заявив, якщо визнання відбудеться, це знову буде кричущим порушенням територіальної цілісності та суверенітету України.
  • МЗС України відзначило, що у Росії є вибір: або йти шляхом деескалації та дипломатичного діалогу, або відчути на собі рішучу консолідовану відповідь міжнародного співтовариства.

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