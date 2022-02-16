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Блинкен объяснил России, что будет в случае признания "Л/ДНР"

Ирина Ковальчук Ирина Ковальчук Редактор раздела Мир
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16 февраля, 16:15
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Москва получила ответ на свой новый шантаж
Кремль получил ответ от Блинкена / Коллаж "Сегодня"
Кремль получил ответ от Блинкена / Коллаж "Сегодня"

Вашингтон сделал резкое заявление относительно намерения России легализовать так называемые "Л/ДНР", образовавшиеся на временно неподконтрольных Киеву украинских территориях. Москва получила в свой адрес очередное предупреждение.

Об этом сообщается на сайте Госдепартамента США.

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"Российская Дума заявила, что планирует направить президенту Путину обращение о признании так называемых Донецкой и Луганской народных республик "независимыми". Для ясности: одобрение Кремлем этого обращения будет равносильно полному отказу российского правительства от своих обязательств по Минским соглашениям", – заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен.

Также в заявлении сказано, что признание "Л/ДНР" сделает невозможным прописанный в Минских соглашениях процесс полной политической, социальной и экономической реинтеграции тех частей украинского Донбасса, которые контролируются марионетками Москвы с 2014 года.

"Принятие этой резолюции еще больше подорвет суверенитет и территориальную целостность Украины, станет грубым нарушением международного права, поставит под сомнение заявленное Россией обязательство продолжать заниматься дипломатией для достижения мирного урегулирования этого кризиса и потребует быстрого и твердого ответа со стороны Соединенных Штатов в полной координации с нашими союзниками и партнерами", – резюмировал Блинкен.

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Ситуация

  • 19 января депутаты Госдумы РФ решили обратиться к президенту России Владимиру Путину с просьбой признать так называемые "ДНР" и "ЛНР". Проект соответствующего постановления Думы внесли 11 депутатов-коммунистов.
  • Президент Франции Эммануэль Макрон обратился к российскому коллеге с просьбой "не признавать независимость" так называемых "Л/ДНР". Якобы Елисейский дворец заверили, что Путин воздержится от признания.
  • Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что если признание состоится, это снова будет вопиющим нарушением территориальной целостности и суверенитета Украины.
  • МИД Украины отметил, что у России есть выбор: либо идти по пути деэскалации и дипломатического диалога, либо ощутить на себе решительный консолидированный ответ международного сообщества.

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