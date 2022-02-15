Україна скликає термінові позачергові консультації ТКГ

Київ хоче отримати пояснення по рішенню Держдуми щодо визнання "Л/ДНР"

/ Фото: Колаж: Сьогодні

Після демонстративного голосування Держдуми з питання направлення президенту Росії Володимиру Путіну звернення про визнання "Л/ДНР" Україна звернулася до ОБСЄ із пропозицією скликати термінові позачергові консультації Тристоронньої контактної групи.

Про це повідомила прес-служба української делегації у ТКГ.

Реклама

Повідомлення

"У зв’язку із сьогоднішнім зверненням російського парламенту щодо визнання так званих "ЛДНР", делегація України в Тристоронній контактній групі звернулась до Спеціального представника Діючого голови ОБСЄ в Україні, представника ОБСЄ в ТКГ з ініціативою терміново скликати позачергові консультації ТКГ для отримання офіційної інформації від делегації РФ щодо їх позиції та запланованих подальших кроків з урахуванням рішення законодавчого органу РФ", — йдеться у повідомленні.

Українські політики вважають, що рішення російського парламенту веде до виходу Москви з "Мінських угод".

Ситуація