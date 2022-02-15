Україна скликає термінові позачергові консультації ТКГ

Після демонстративного голосування Держдуми з питання направлення президенту Росії Володимиру Путіну звернення про визнання "Л/ДНР" Україна звернулася до ОБСЄ із пропозицією скликати термінові позачергові консультації Тристоронньої контактної групи.
Про це повідомила прес-служба української делегації у ТКГ.
Повідомлення
"У зв’язку із сьогоднішнім зверненням російського парламенту щодо визнання так званих "ЛДНР", делегація України в Тристоронній контактній групі звернулась до Спеціального представника Діючого голови ОБСЄ в Україні, представника ОБСЄ в ТКГ з ініціативою терміново скликати позачергові консультації ТКГ для отримання офіційної інформації від делегації РФ щодо їх позиції та запланованих подальших кроків з урахуванням рішення законодавчого органу РФ", — йдеться у повідомленні.
Далі по темі
Українські політики вважають, що рішення російського парламенту веде до виходу Москви з "Мінських угод".
Ситуація
- 15 лютого депутати Держдуми підтримали направлення президенту Росії Володимиру Путіну звернення про визнання "Л/ДНР". Спікер Держдуми В'ячеслав Володін на пленарному засіданні повідомив, що ухвала про звернення Держдуми до президента буде підписана негайно і направлена главі держави.
- Президент РФ Володимир Путін поки не повідомив, чи визнаватиме сепаратистські формування. Він вважає, що раз цього хоче російський народ, це питання може стояти на порядку денному.
- Світова спільнота висловила критику щодо рішення Держдуми.
- Народний депутат Валентин Наливайченко в ефірі телеканалу "Україна 24" назвав голосування у Держдумі "окупаційним кроком".
- Радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк заявив, що Держдума займається ескалацією, закликаючи президента Росії визнати так звані "Л/ДНР".