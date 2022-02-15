Путін виступив із заявою щодо визнання "Л/ДНР"

Президент Росії вважає, що в Донецьку на це дуже чекають

"Ми маємо зробити все для вирішення проблем Донбасу, але перш за все виходячи з не до кінця реалізованих", – заявив президент Росії під час спільної прес-конференції із канцлером Німеччини Олафом Шольцем.

Так він прокоментував новину про голосування у Держдумі щодо резолюції про визнання Москвою сепаратистських республік.

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Заява

"Депутати парламенту орієнтуються на громадську думку, і вони тонко її відчувають. І цілком очевидно, що в нашій країні переважна більшість людей співчуває жителям Донбасу, підтримує їх. І сподівається, що ситуація там докорінно зміниться на краще. Буду виходити з того, що ми маємо все зробити для вирішення проблем Донбасу, але зробити це перш за все виходячи з не до кінця реалізованих можливостей щодо виконання Мінських угод, і ми дуже розраховуємо, що наші партнери за океаном та в Європі, насамперед ФРН та Франція вплинуть на київську владу, і це рішення буде знайдено ", – заявив Путін.

Обстановка

Нагадаємо, вранці 15 лютого депутати Держдуми підтримали направлення президенту Росії Володимиру Путіну звернення про визнання "Л/ДНР" як самостійні, суверенні та незалежні держави.

Міністр оборони України Олексій Резніков відреагував, що визнання Росією "Л/ДНР" стане демонстрацією її відмови від Мінських угод. Також він зазначав, що у самопроголошених республік немає абсолютно жодної суб'єктності, і це визнає навіть Росія.

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Якщо президент Росії підпише документ про визнання "Л/ДНР", то це означатиме вихід із Мінських угод, вважають у Києві.