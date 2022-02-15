Украина созывает срочные внеочередные консультации ТКГ

После демонстративного голосования Госдумы по вопросу направления президенту России Владимиру Путину обращения о признании "Л/ДНР" Украина обратилась к ОБСЕ с предложением созвать срочные внеочередные консультации Трехсторонней контактной группы.
Об этом сообщила пресс-служба украинской делегации в ТКГ.
Сообщение
"В связи с сегодняшним обращением российского парламента о признании так называемых Л/ДНР, делегация Украины в Трехсторонней контактной группе обратилась к Специальному представителю Действующего председателя ОБСЕ в Украине, представителю ОБСЕ в ТКГ с инициативой срочно созвать внеочередные консультации ТКГ для получения официальной информации РФ по поводу их позиции и дальнейших шагов на базе решения законодательного органа РФ", — говорится в сообщении.
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Украинские политики считают, что решение российского парламента ведет к выходу Москвы из "Минских соглашений".
Ситуация
- 15 февраля депутаты Госдумы поддержали направление президенту России Владимиру Путину обращения о признании "Л/ДНР". Спикер Госдумы Вячеслав Володин на пленарном заседании сообщил, что постановление об обращении Госдумы к президенту будет подписано немедленно и направлено главе государства.
- Президент РФ Владимир Путин пока не сообщил, будет ли признавать сепаратисткие образования. Он считает, что раз этого хочет русский народ, этот вопрос может стоять на повестке дня.
- Мировое сообщество высказало критику относительно решения Госдумы.
- Народный депутат Валентин Наливайченко в эфире телеканала "Украина 24" назвал голосование в Госдуме "оккупационным шагом".
- Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Госдума занимается эскалацией, призывая президента России признать так называемые "Л/ДНР".