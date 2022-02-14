Шойгу оголосив про згортання військових навчань

Міністр оборони Росії не уточнив, які саме війська повернуться на місця дислокації

Шойгу відкликає частину солдатиків додому / Колаж "Сьогодні"

Глава Міноборони Росії Сергій Шойгу на зустрічі з президентом Володимиром Путіним запевнив, що частина військових навчань, які зараз проводяться у кількох регіонах країни, завершаться найближчими днями.

Про це повідомляє телеграм-канал "Пул №3".

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"Хотів доповісти про перебіг навчань. Навчання масштабні, у яких беруть участь війська майже всіх військових округів. Частина цих навчань підходить до свого завершення, частина буде завершена найближчим часом", – доповів Шойгу в публічній частині зустрічі Путіну про закінчення масштабних навчань Росії.

Міністр не уточнив, які військові частини будуть відкликані на місця постійної дислокації.

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