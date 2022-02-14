Шойгу объявил о сворачивании военных учений

Министр обороны России не уточнил, какие именно войска вернутся к местам дислокации

Шойгу отзывает часть солдатиков домой / Коллаж "Сегодня"

Глава Минобороны России Сергей Шойгу на встрече с президентом Владимиром Путиным заверил, что часть военных учений, проводимых сейчас в нескольких регионах страны, завершатся в ближайшие дни.

Об этом сообщает телеграм-канал "Пул №3".

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Обещание

"Хотел доложить о ходе учений. Учения масштабные, в них принимают участие войска практически всех военных округов. Часть этих учений подходит к своему завершению, часть будет завершена в ближайшее время", — доложил Шойгу в публичной части встречи Путину об окончании масштабных учений России.

Министр не уточнил, какие военные части будут отозваны к местам постоянной дислокации.

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