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В НАТО поднимут вопрос морской блокады Россией Украины: детали от Кулебы

Павел Чернышук Павел Чернышук Редактор Власть Сегодня
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11 февраля, 16:38
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Министр отметил, что Украина приступила к двусторонним консультациям
Дмитрий Кулеба заявил, что Россия сменила координаты учений.
Дмитрий Кулеба заявил, что Россия сменила координаты учений. / Фото: Коллаж: Сегодня

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время своего визита в Румынию будет говорить о вопросе блокады Российской Федерации Украины в Черном и Азовском морях.

Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

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"Ситуация динамичная"

"Сегодня генсек НАТО находится в Румынии. По нашей инициативе этот вопрос будет предметом переговоров. Мы будем находиться на связи и с НАТО, и с Румынией по этому поводу", – сказал он.

По словам министра, в связи с блокировкой РФ Черного и Азовского морей Украина накануне сообщила об этой ситуации генеральному секретарю ООН, Европейскому Союзу и руководству государств-союзников. Также Кулеба рассказал, что Украина приступила к двусторонним консультациям с черноморскими странами, чтобы выработать совместные действия.

Также он отметил, что Россия сменила координаты учений, а сама ситуация является "динамичной".

"Мы внимательно следим и находимся в постоянных консультациях с партнерами", – заявил Кулеба.

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О чем речь

Недавно руководитель проекта "Институт Черноморских стратегических исследований" Андрей Клименко заявил, что действия Российской Федерации похожи на "морскую блокаду украинских портов".

Также он прикрепил карту, на которой указаны заявленные РФ перекрытия районов Черного и Азовского морей для ракетных и артиллерийских учений:

Фото – Институт Черноморских стратегических исследований.
Фото – Институт Черноморских стратегических исследований.

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Что говорят на границе

Помощница начальника Регионального управления Морской охраны Госпогранслужбы Украины Наталья Гуменюк отметила, что с начала агрессии России пограничники Украины постоянно фиксируют нахождение кораблей Черноморского флота РФ недалеко от украинских границ.

"Сейчас при нагнетании обстановки на суше такая же происходит имитация наращивания сил и присутствия, т.е. происходит определенное психологическое давление и нагнетание. Мы не удивлены этой ситуацией, но мы всегда готовы", – отметила она.

Напомним, посольство США в Украине заявило об экономической войне России против Украины из-за блокады РФ судоходства в Черном и Азовском морях под предлогом военно-морских учений.

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