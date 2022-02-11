У НАТО порушать питання морської блокади Росією України: деталі від Кулеби

Міністр зазначив, що Україна розпочала двосторонні консультації

Дмитро Кулеба заявив, що Росія змінила координати навчань. / Фото: Колаж: Сьогодні

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг під час свого візиту до Румунії говоритиме про питання блокади Російською Федерацією України в Чорному та Азовському морях.

Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

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"Ситуація динамічна"

"Сьогодні генсек НАТО перебуває в Румунії. З нашої ініціативи це питання буде предметом переговорів. Ми знаходимося на зв'язку і з НАТО, і з Румунією щодо цього", – сказав він.

За словами міністра, у зв'язку із блокуванням РФ Чорного та Азовського морів Україна напередодні повідомила про цю ситуацію генеральному секретарю ООН, Європейському Союзу та керівництву держав-союзників. Також Кулеба розповів, що Україна розпочала двосторонні консультації з чорноморськими країнами, щоб виробити спільні дії.

Також він зазначив, що Росія змінила координати навчань, а сама ситуація є "динамічною".

"Ми уважно стежимо і перебуваємо у постійних консультаціях із партнерами", – заявив Кулеба.

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Про що йдеться

Нещодавно керівник проєкту "Інститут Чорноморських стратегічних досліджень" Андрій Клименко заявив, що дії Російської Федерації схожі на "морську блокаду українських портів".

Також він прикріпив карту, на якій зазначені заявлені РФ перекриття районів Чорного та Азовського морів для ракетних та артилерійських навчань:

Фото – Інститут Чорноморських стратегічних досліджень.

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Що кажуть на кордоні

Помічниця начальника Регіонального управління Морської охорони Держприкордонслужби України Наталія Гуменюк наголосила, що з початку агресії Росії прикордонники України постійно фіксують перебування кораблів Чорноморського флоту РФ поблизу українських кордонів.

"Зараз при нагнітанні обстановки на суші така сама відбувається імітація нарощування сил та присутності, тобто відбувається певний психологічний тиск та нагнітання. Ми не здивовані цією ситуацією, але ми завжди готові", – зазначила вона.

Нагадаємо, посольство США в Україні заявило про економічну війну Росії проти України через блокаду РФ судноплавства в Чорному та Азовському морях під приводом військово-морських навчань.

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