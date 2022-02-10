Поблизу України розпочалися масштабні навчання РФ та Білорусі (фото)

У навчаннях із Білоруссю візьмуть участь близько 30 тисяч російських військових

/ Фото: Колаж: Сьогодні

На військових полігонах Білорусі розпочалися спільні з Росією військові навчання "Союзна рішучість-2022". Про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони Росії.

За інформацією відомства, навчання проводяться з метою відпрацювання завдань щодо припинення та відбиття зовнішньої агресії під час ведення оборонної операції, а також протидії тероризму та захисту інтересів Союзної держави.

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Навчання проходитимуть на полігонах

Доманівський

Гозький

Обуз-Ліснівський

Брестський

Осиповичський.

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Крім того, повідомляється, що на окремих ділянках місцевості Білорусі будуть здыйснені заходи щодо посилення охорони держкордону для запобігання проникнення озброєних груп бойовиків, перекриття каналів доставки зброї та боєприпасів, пошуку, блокування, знищення незаконних збройних формувань та диверсійно-розвідувальних груп умовного супротивника.

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Також під час навчання будуть задіяні аеродроми Барановичі, Лунинець, Ліда та Мачулищі.

На першому етапі, до 10 лютого, військові підрозділи перегрупувалися та прибули до місць проведення навчань. Головне завдання даного етапу полягає у тому, щоб у стислі терміни створити угруповання військ.

Очікується, що у навчаннях із Білоруссю візьмуть участь близько 30 тисяч російських військових. Офіційно повідомлялося, що в Білорусь перебазовано системи ППО С-400 "Тріумф", дивізіон комплексів ППО малої дальності "Панцир-С", багатоцільові винищувачі четвертого покоління Су-35 та штурмові літаки Су-25СМ.

Військові навчання РФ та Білорусі "Союзна рішучість-2022"