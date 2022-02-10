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Поблизу України розпочалися масштабні навчання РФ та Білорусі (фото)

Наталія Магдик Наталія Магдик Редактор розділу Влада Сьогодні
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10 лютого, 10:15
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У навчаннях із Білоруссю візьмуть участь близько 30 тисяч російських військових
/ Фото: Колаж: Сьогодні

На військових полігонах Білорусі розпочалися спільні з Росією військові навчання "Союзна рішучість-2022". Про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони Росії.

За інформацією відомства, навчання проводяться з метою відпрацювання завдань щодо припинення та відбиття зовнішньої агресії під час ведення оборонної операції, а також протидії тероризму та захисту інтересів Союзної держави.

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Навчання проходитимуть на полігонах

  • Доманівський
  • Гозький
  • Обуз-Ліснівський
  • Брестський
  • Осиповичський.

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Крім того, повідомляється, що на окремих ділянках місцевості Білорусі будуть здыйснені заходи щодо посилення охорони держкордону для запобігання проникнення озброєних груп бойовиків, перекриття каналів доставки зброї та боєприпасів, пошуку, блокування, знищення незаконних збройних формувань та диверсійно-розвідувальних груп умовного супротивника.

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Також під час навчання будуть задіяні аеродроми Барановичі, Лунинець, Ліда та Мачулищі.

На першому етапі, до 10 лютого, військові підрозділи перегрупувалися та прибули до місць проведення навчань. Головне завдання даного етапу полягає у тому, щоб у стислі терміни створити угруповання військ.

Очікується, що у навчаннях із Білоруссю візьмуть участь близько 30 тисяч російських військових. Офіційно повідомлялося, що в Білорусь перебазовано системи ППО С-400 "Тріумф", дивізіон комплексів ППО малої дальності "Панцир-С", багатоцільові винищувачі четвертого покоління Су-35 та штурмові літаки Су-25СМ.

Військові навчання РФ та Білорусі "Союзна рішучість-2022"

  • На початок навчань Росія вже перекинула до Білорусі винищувачі Су-35С.
  • Крім того, до Білорусі прибув особовий склад та техніка Збройних сил РФ. Скупчення військової техніки зафіксовано в районі Мінська, Слуцька та Гомеля. Деякі лісові дороги перекривають шлагбаумами, доступ до окремих районів став можливим лише за перепустками.
  • 24 січня самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко повідомив, що стягне на кордон з Україною контингент білоруської армії. Такі дії він обґрунтував тим, що треба захистити південний кордон – мовляв, Україна нібито почала перекидати війська.
  • У Києві побоюються, що ці військові навчання стануть плацдармом можливої агресії проти України.
  • Радник головнокомандувача ЗСУ Дмитро Ярош пригрозив білорусам, що у разі удару російських військ по Україні з території Білорусі українські бійці перетворять їхнє життя на пекло.

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