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Усыпляют бдительность: в РФ заявили о новых военных маневрах

Ирина Ковальчук Ирина Ковальчук Редактор раздела Мир
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17 февраля, 21:19
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Из оккупированного Крыма перебросили чеченские и дагестанские воинские эшелоны
Точное количество отправленного к местам дислокации не сообщается / Коллаж "Сегодня"
Точное количество отправленного к местам дислокации не сообщается / Коллаж "Сегодня"

Официальный представитель Минобороны РФ заверил, что якобы первые подразделения российской армии начали прибывать на свои базы из оккупированного Крыма, где участвовали в военных учениях. Также поступило заверение, что военное ведомство разрабатывает график возвращения остальных подразделений Вооруженных сил РФ в пункты постоянной дислокации.

Об этом сообщает агентство Интерфакс.

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Официально

"Сегодня воинские эшелоны с тяжелой военной техникой подразделений Южного военного округа, отрабатывавшие задачи на полигонах в Крыму, переброшены железнодорожным транспортом на расстояние более полутора тысяч километров в пункты постоянной дислокации в Чеченской республике и в республике Дагестан", – сообщил журналистам Официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

По словам Конашенкова, железнодорожные эшелоны с бронетехникой подразделений 1-й танковой армии Западного военного округа после учений на полигонах в Курской и Брянской областях уже прибыли в свои воинские гарнизоны в Нижегородской области.

Тем не менее было заявлено, что продолжаются учения на территории Беларуси – "Союзная решимость-2022". Они начались 10 февраля и продлятся до 20 февраля.

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Реальность

  • Западные наблюдатели не уверены, что все боевые формирования Минобороны России вернутся в места своей дислокации после окончания учений.
  • Напомним, Москва развернула свои учения в Баренцевом море, Черном море, Балтийском море, также участие принимает Тихоокеанский флот недалеко от Японии. Маневры проходят в Западном, Восточном, Центральном военных округах и на территории дружественной Беларуси. Также морские военные учения россиян в Черном море превратились в блокаду украинских портов.
  • 17 февраля на экстренном заседании ООН государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что в Вашингтоне не видят реальных фактов отвода российской армии от границ Украины.
  • 16 февраля высокопоставленный чиновник администрации Джо Байдена заявил, что количество войск Российской Федерации на границе с Украиной за последние дни увеличилось по меньшей мере на 7 тысяч военных.
  • И на фоне заявлений об уходе после всех учений почему-то в непосредственной близости от границы Украины за сутки появился мост через речку Припять, по которому можно перебрасывать военную технику.

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