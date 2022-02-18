Армія РФ на кордонах України виснажена та деморалізована – генерал

За словами Віталія Радецького, в РФ заявляють, що їм не потрібні маневри на кордоні з Україною

/ Фото: Колаж: Сьогодні

Війська Російської Федерації на кордону з Україною насправді деморалізовані.

Про це заявив в ефірі YouTube-шоу "ГОРДОН" генерал армії, ексміністр оборони України Віталій Радецький, повідомляє "Гордон".

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"Постійна напруга"

Ексміністр зазначив, що свого часу навчався "з багатьма росіянами" і сьогодні підтримує зв'язок із тими, хто навчався в академії Фрунзе та академії Генерального штабу РФ.

"Деякі зараз керують, деякі не керують, на другорядних посадах. Сьогодні війська (Росії – ред.) виснажені, втомлені і вже деморалізовані. Тому що сьогодні та "колотнеча", яка має місце на російській території вздовж кордону, починаючи від Білорусі і закінчуючи сюди, до Харкова, – постійна напруга, і вони – всі ці люди – кажуть: "Нам ця війна, ці маневри не потрібні", – розповів він.

Загроза вторгнення Росії

На тлі накопичення Росією військ біля кордонів з Україною було багато прогнозів, що Росія розпочне наступальні дії найближчим часом.

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Міністр закордонних справ Дмитро Куліба заявив, що Росія не зможе перемогти Україну грубою силою і буде вдаватися до інших методів. Наприклад, використовуватиме провокації, сіятиме паніку, руйнуватиме економіку нашої держави.

Своєю чергою представник США при ОБСЄ Майкл Карпентер заявив, що РФ не виконала повністю жодного зобов'язання по комплексу заходів щодо виконання Мінських угод.

Нагадаємо, на тлі збереженої загрози від Росії Берлін прийняв рішення перекинути своїх військових та техніку до найближчих сусідів агресора. Перша група зі 130 солдатів та 60 транспортних засобів прибула до Литви у четвер, 17 лютого.

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