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Перед вторгненням Росія може застосувати хімічну зброю – The Washington Post

Павло Чернишук Павло Чернишук Редактор Влада Сьогодні
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18 лютого, 08:40
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Представник західної розвідки заявив, що в РФ все зводиться до політичного рішення
/ Фото: Колаж: Сьогодні

Офіційні особи Сполучених Штатів отримали розвіддані про те, що оголошене Російською Федерацією відведення військ від кордону з Україною було "навмисними хитрощами", щоб ввести в оману США та інші держави.

Про це заявили в четвер чотири чиновники, повідомляє The Washington Post.

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Хімічна зброя?

Представник західної розвідки на умовах анонімності повідомив, що більшість індикаторів (того, що Росія готується до війни – ред.) – "червоні".

"Все зводиться до політичного рішення, чи починати атаку. РФ активно фабрикує привід до війни. Ця активність здається більшою, ніж просто військові навчання", – заявив він.

/ Фото: Getty Images

Водночас дві офіційні особи США заявили, що є додаткові розвіддані, які вказують на те, що Росія під чужим прапором використовуватиме хімічну речовину, яка "знерухомить мирних жителів". Потім вона "використає трупи, щоб створити враження, ніби українці отруїли газом та вбили мирних жителів". Один із чиновників сказав, що вина може бути покладена і на американців.

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Також зазначається, що офіційним особам США "ще належить представити більшу частину доказів", що лежать в основі їх тверджень про пересування військ РФ або операції під чужим прапором.

Загроза вторгнення з боку РФ

На тлі накопичення Росією військ біля кордонів з Україною було багато прогнозів, що Росія розпочне наступальні дії найближчим часом. Американська агенція Bloomberg повідомило з посиланням на свої джерела, що це може статися вже 16 лютого, проте цього не сталося.

Міністр закордонних справ Дмитро Куліба заявив, що Росія не зможе перемогти Україну грубою силою і буде вдаватися до інших методів. Наприклад, використовуватиме провокації, сіятиме паніку, руйнуватиме економіку нашої держави.

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Прессекретар Білого дому Джен Псакі попередила, що атака на Україну може розпочатися будь-якої миті . А представник США при ОБСЄ Майкл Карпентер заявив, що РФ не виконала повністю жодного зобов'язання по комплексу заходів щодо виконання Мінських угод.

Нагадаємо, на тлі збереженої загрози від Росії Берлін ухвалив рішення перекинути своїх військових та техніку до найближчих сусідів агресора. Перша група зі 130 солдатів та 60 транспортних засобів прибула до Литви у четвер, 17 лютого.

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