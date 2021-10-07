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Більше не спікер: Разумков вперше вийшов на вулицю в новому статусі і поспілкувався з виборцями (відео)

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Ірина Ковальчук Ірина Ковальчук Редактор розділу Світ Дмитро Гордійчук Дмитро Гордійчук Редактор прямих ефірів
7 жовтня, 18:23
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Раніше на вулиці Грушевського було неможливо зустріти спікера Разумкова
Разумков пройшовся по вулиці і перейшов дорогу на червоний сигнал сфетофора / Колаж "Сегодня"
Разумков пройшовся по вулиці і перейшов дорогу на червоний сигнал сфетофора / Колаж "Сегодня"

Після відставки рядовий народний депутат Дмитро Разумков вперше за довгий час вийшов на вулицю біля Верховної Ради і по дорозі з комітетів в парламент поспілкувався з простими українцями. Його радо зустріли нечисленні перехожі, а також вітально посигналив водій. У відповідь політик йому помахав.

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Відзначимо, що в статусі спікера Верховної Ради Разумкова неможливо було помітити в урядовому кварталі. Пішки між державними будівлями він пересувався лише на початку роботи народним депутатом.

Максимум, де з'являвся Разумков на вулиці – це на офіційних заходах, де було обмежено пересування громадян.

Як пройшов день відкликання

  • Сьогодні 284 народних депутати проголосували за звільнення Дмитра Разумкова з посади спікера. Цікаво, що його відставку підтримали і депутати "Батьківщини". Сам політик виступив з полум'яною промовою, в якій нагадав депутатам, із чим вони йшли на вибори і що обіцяли людям 2019 року, а також про принципи демократії, які більше не працюють у парламенті.
  • Головним кандидатом на заміну називався саме Стефанчук. Читайте детальніше в нашій статті, чому саме його хотіли бачити спікером ВР.
  • Також очікується, що голова партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко буде призначений першим віцеспікером парламенту – на посаду, яку обіймав Стефанчук.
  • Верховна Рада сьогодні так і не встигла призначити нового главу парламенту і перенесла це питання на завтра, 8 жовтня. Про це оголосила віце-спікер Олена Кондратюк.

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