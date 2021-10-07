Влада
Меню
google news Ми в Google News Змінити мову на: RU logo
⛔ Разумкова звільнили 👊 Напад в "Укрексімбанку" 🍿 Справа Труханова 🚨 Затримання Саакашвілі
СЬОГОДНІ Влада Деталі

Коаліція "СНБ"? У "Батьківщині" пояснили, чому допомогли "слугам" звільнити Разумкова

Ірина Ковальчук Ірина Ковальчук Редактор розділу Світ Богдан Приходько Богдан Приходько Провідний редактор розділу Влада
7 жовтня, 16:51
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Сергій Соболєв заявив, що вони дивляться в майбутнє, мріючи про розвал "Слуг народу"
Сергій Соболєв дивується, чому "слуги" виявилися проти №1 у своєму списку/Колаж "Сьогодні"
Сергій Соболєв дивується, чому "слуги" виявилися проти №1 у своєму списку/Колаж "Сьогодні"

Представники партії "Батьківщина" пояснили "Сьогодні", чому проголосували за відкликання Дмитра Разумкова з посади голови Верховної Ради.

"Я особисто голосував за відставку Разумкова тому, що вона може прискорити дострокові вибори і "Слуга народу" розвалиться. Нарешті, настає крах цієї епохи. Ми переконані, що єдиний спосіб, яким можна змінити ситуацію в державі ,- це тільки дострокові парламентські вибори. Іншого варіанту змін немає", – зазначив в коментарі "Сьогодні" нардеп з "Батьківщини" Сергій Соболєв.

Читайте також:

Реклама

Одночасно нардеп висловив здивування, чому однопартійці так дружно відкликали Разумкова.

"Питання, яке треба ставити правлячій коаліції, – як так сталося, що вони голосували за відставку свого першого номера, якого вони висунули і так хвалили всі ці два роки?" – сказав політик.

Соболєв також заявив, що ні в яку коаліцію їх не кликали: "Я не знаю ні про які коаліції".

Читайте також:

Реклама

Нагадаємо, Верховна Рада на сьогоднішньому засіданні відправила у відставку Дмитра Разумкова з посади голови парламенту. За це проголосували 284 народних депутати, включно з депутатами від "Батьківщини".

Відставка Разумкова

  • 4 жовтня "слуги народу" подали до парламенту підписні листи приблизно з 200 підписами народних депутатів, запустивши процедуру зняття Разумкова з посади. "Слуги" вже навіть визначилися з кандидатом у крісло спікера – ним, найімовірніше, стане перший заступник Разумкова Руслан Стефанчук.
  • "Слуга народу" хотіла зняти спікера з посади вже цього тижня, але Разумков заявив, що йтиме чітко за Регламентом, з дотриманням усіх процедур, – його відставка цього тижня здавалася дуже малоймовірною, але для "слуг" немає нічого неможливого. У зв'язку з цим Разумкова навіть відсторонили від ведення засідань.
  • Спікер заявляв про припинення боротьби з порушеннями в Раді: "Я не буду політичні сварки перетворювати на болото. Хочуть іти в обхід закону, нехай йдуть. Я не звертатимуся до суду (для оскарження рішення). Напевно, я помилився в людях".
  • Депутати призначили Гетманцева тимчасово вести засідання, оскільки ні Разумков, ні його заступник Стефанчук не могли цього робити через конфлікт інтересів.
  • У підсумку Рада 284 голосами звільнила Разумкова з посади.

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
“Сьогодні” в Telegram Пiдпишись на RSS-канал

Далі по темі

Всі новини
Влада
Показати ще
Реклама
Популярні за 24 години
Дашборд
У тренді
Пряма трансляція
Щоденник незалежності 🇺🇦
Курс валют
Курс долара сьогодні
Дізнатися
Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
COVID-19 в Україні
9 666 випадків за добу
Докладніше
Сприятливі та небезпечні дні у жовтні
Місячний календар
Як Місяць впливає на наше життя
Пряма трансляція
Смотреть онлайн
Щоденник незалежності 🇺🇦
Опитування
Обмінка
Курс гривні Сьогодні
$

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

26.35

Російський рубль (₽)

0.3638

Євро (€)

30.41

Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
ЗАПРАВКИ
Паливо Сьогодні
95+
95
ДП
ГАЗ
29,45
28,95
28,00
17,17
29,50
29,00
28,00
17,17
30,98
29,85
27,43
18,20
31,29
31,09
29,59
18,29
34,09
30,60
27,70
17,78
34,29
31,50
30,22
17,98
34,50
31,50
30,22
18,68
34,50
31,50
30,22
18,98
34,97
31,50
33,97
18,48
-
30,91
28,45
17,72
Короновірус за тиждень

74 264

захворіло за тиждень в Україні

+40%

Читати статтю
Гороскоп
Твій гороскоп на сьогодні
Читати гороскоп
Влада
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти