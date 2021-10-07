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"Перші ряди дорогі – буде на гальорці": Разумкова в Раді підселили до опозиції (фото)

Сергій Мартинець Сергій Мартинець Редактор розділу Влада
7 жовтня, 12:42
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Цікаво, що колишні соратники "слуги народу" не знайшли йому місця біля себе – відправили до головних конкурентів
Для Разумкова вже забито місце. Колаж "Сьогодні"
Для Разумкова вже забито місце. Колаж "Сьогодні"

Дмитра Разумкова після звільнення з посади спікера Верховної Ради переселили з президії парламенту в кінець сесійної зали.

Про це написав у Telegram нардеп від "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко.

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За його словами, колишнього спікера вже посадили на гальорку, ближче до фракції "Європейська солідарність".

"У "слуг народу" логіка кварталівська: є перші ряди – дорогі, а є гальорка. Ось Разумкова посадили до нас на гальорку. Разумков тепер буде моїм сусідом. Сказав би йому хтось рік тому..." – написав Гончаренко.

Місце вже чекає Разумкова. Фото: t.me/oleksiihoncharenko

Він також показав фото дворічної давнини, коли Разумков був його сусідом в Раді.

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"Порада для Руслана Стефанчука: місце спікера довго не обживайте, все одно опинитеся біля нас", – підкреслив нардеп.

Два роки тому в Разумкова було все добре. Фото: t.me/oleksiihoncharenko

Відставка Разумкова

Сьогодні 284 народні депутати проголосували за звільнення Разумкова з посади спікера. Цікаво, що його відставку підтримали і депутати "Батьківщини".

Сам політик виступив з полум'яною промовою, в якій нагадав депутатам, із чим вони йшли на вибори і що обіцяли людям у 2019 році, а також про принципи демократії, які більше не працюють у парламенті.

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Після відставки Разумков натякнув журналістам, що може балотуватися в президенти, а також заявив, що буде створювати нову команду.

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