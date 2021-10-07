"Первые ряды дорогие – будет на галерке": Разумкова в Раде подселили к оппозиции (фото)

Любопытно, что бывшие соратники "слуги народа" не нашли ему места возле себя – отправили к главным конкурентам

Для Разумкова уже забито место. Коллаж "Сегодня"

Дмитрия Разумкова после увольнения с должности спикера Верховной Рады переселили из президиума парламента в конец сессионного зала.

Об этом написал в Telegram нардеп от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко.

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По его словам, бывшего спикера уже посадили на галерку, поближе к фракции "Европейская солидарность".

"У "слуг народа" логика кварталовская: есть первые ряды – дорогие, а есть галерка. Вот Разумкова посадили к нам на галерку. Разумков теперь будет моим соседом. Сказал бы ему кто-то год назад..." – написал Гончаренко.

Место уже ждет Разумкова. Фото: t.me/oleksiihoncharenko

Он также показал фото двухлетней давности, когда Разумков был его соседом в Раде.

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"Совет для Руслана Стефанчука: место спикера долго не обживайте, все равно окажетесь возле нас", – подчеркнул нардеп.

Два года назад у Разумкова было все хорошо. Фото: t.me/oleksiihoncharenko

Отставка Разумкова

Сегодня 284 народных депутата проголосовали за увольнение Разумкова с должности спикера. Любопытно, что его отставку поддержали и депутаты "Батькивщины".

Сам политик выступил с пламенной речью, в которой напомнил депутатам, с чем они шли на выборы и что обещали людям в 2019 году, а также о принципах демократии, которые больше не работают в парламенте.

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После отставки Разумков намекнул журналистам, что может баллотироваться в президенты, а также заявил, что будет создавать новую команду.