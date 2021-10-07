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Рада закрилася обезголовленою. Коли призначать нового спікера

Сергій Мартинець Сергій Мартинець Редактор розділу Влада
7 жовтня, 15:33
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Депутати весь день займаються перестановками в Раді – Разумкова звільнили, а до його наступника не дотягли
Депутати не встигли призначити нового главу парламенту. Фото: М. Лазаренко
Депутати не встигли призначити нового главу парламенту. Фото: М. Лазаренко

Верховна Рада сьогодні так і не встигла призначити нового главу парламенту і перенесла це питання на завтра, 8 жовтня. Про це оголосила віцеспікер Олена Кондратюк.

На сьогоднішньому засіданні виступили кандидати в спікери Олексій Гончаренко ("Європейська солідарність"), Гео Лерос (позафракційний), Яна Зінкевич ("Європейська солідарність"), Ярослав Железняк ("Голос"). Лерос і Железняк взяли самовідвід – вони не братимуть участі в голосуванні.

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Пленарне засідання мало йти до 15:00, але його продовжили на 15 хвилин, а потім закрили і перенесли на завтра розгляд цього питання. Призначення голови парламенту не змогли продовжити ще й тому, що на 16:00 заплановано позачергове засідання.

Перед голосуванням залишилося заслухати виступи депутатів і потім сесійна зала визначиться з новим спікером.

Перестановки в Раді

  • Сьогодні 284 народних депутати проголосували за звільнення Дмитра Разумкова з посади спікера. Цікаво, що його відставку підтримали і депутати "Батьківщини". Сам політик виступив з полум'яною промовою, в якій нагадав депутатам, із чим вони йшли на вибори і що обіцяли людям у 2019 році, а також про принципи демократії, які більше не працюють у парламенті.
  • Головним кандидатом на заміну називався саме Стефанчук. Читайте детальніше в нашій статті, чому саме його хотіли бачити спікером ВР.
  • Також очікується, що глава партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко буде призначений першим віцеспікером парламенту – посада, яку обіймав Стефанчук.

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