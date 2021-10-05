Другий номер. Чому Стефанчука "сватають" у крісло спікера та чи є інші варіанти

Основним кандидатом на посаду спікера представники монобільшості називають першого заступника голови ВРУ.

Стефанчук мітить на крісло спікера / Колаж "Сьогодні"

Після дводенного з'їзду фракції "Слуга народу" у Трускавці народні депутати від монобільшості вирішили, що відставці спікера парламенту Дмитра Разумкова таки бути. У політсилі навіть вже назвали головного кандидата на заміну Разумкову — це його чинний заступник Руслан Стефанчук. За посадою він не входить до складу будь-якої фракції, однак до Верховної Ради Стефанчук заходив другим номером у списку "слуг".

Редакція сайту "Сьогодні" поспілкувалася із парламентарями з президентської фракції, аби з'ясувати, чому саме цю персону монобільшість хоче бачити у кріслі очільника Ради.

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Далеко ходити не треба

Першою прізвище Стефанчука в якості головного кандидата на посаду нового голови парламенту публічно назвала нардепка з фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук. У коментарях журналістам "Сьогодні" її колеги по фракції з таким вибором солідарні.

Народна обраниця Тетяна Циба не має жодних сумнівів у кандидатурі Руслана Олексійовича:

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"По-перше, Руслан Стефанчук — віцеспікер, тобто він і так трохи знайомий з цією роботою. По-друге, він юрист, причому юрист дуже фаховий, дуже глибокий, він завжди у нас у фракції вів юридичні питання. Він збирав всі пропозиції комітетів, щоб створити план законотворчої роботи, щоб все спланувати і упорядкувати. Він коли йшов, декларував, що це — одна із важливих речей, які треба запровадити, щоб це (робота у сесійній залі — Ред.) не було хаотично: сьогодні те приймаєм, а завтра те, і так далі. Щоб люди, коли йшли на засідання, розуміли, що цей тиждень у нас такий, що ми займаємось, умовно, законами, присвяченими соцполітиці. Депутати готові та розуміють, що і як обговорювати, їм зрозумілий порядок денний. Тобто, він намагався всі ці роки запровадити планування".

"Людина, яку я поважаю", — Тетяна Циба про Стефанчука / Фото пресслужба "Слуги народу"

Депутатка додала, що знайома зі Стефанчуком ще з часів роботи у пресслужбі партії, тому дуже поважає його як людину.

Депутатка від "Слуги народу" Марина Бардіна теж підтримує Стефанчука в якості потенційної заміни Разумкову:

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"Стефанчук — дійсно найвірогідніша кандидатура, оскільки він займає крісло в президії і є людиною, яка на високому рівні розуміється у регламенті, законопроектній діяльності, тобто було би досить логічним, якби кандидатурою був дійсно він".

Марина Бардіна хотіла б бачити у президії не спікера, а спікерку / Фото: пресслужба "Слуги народу"

Разом з тим, пані Бардіна наголосила, що спікер має бути "однаково віддалений і однаково зближений з усіма фракціями". А також висловила побажання, щоб таку посаду посіла жінка.

Рішення не остаточне

"Слуги народу" кажуть, що окремої наради, де б вони сіли і вирішили, хто може стати новим спікером, не було. Тобто, офіційного висуванця представники монобільшості не обговорювали навіть всередині фракції. Про це розповів депутат-мажоритарник Юрій Камельчук:

"Я вважаю його достатньо сильно підготованим, ви бачили його роботу і я впевнений, що в нашій фракції так само бачать його кваліфікацію, тому для багатьох це очевидне питання. Проте, фракційне рішення, рішення щодо винесення цього питання в зал буде ще окремо оголошено. Є наші уявлення про те, що пан Стефанчук є підготовленою кандидатурою, найбільш прийнятною. Але дочекаємся якихось конкретних офіційних заяв".

Юрій Камельчук очікує на офіційне повідоплення, але підтримує Стефанчука / Фото пресслужба "Слуги народу"

Його колега по фракції Галина Янченко жодні ймовірні кадрові ротації коментувати відмовилася. Натякнула лише, що призначення буде не одне.

"Зараз ще кадрові питання до кінця не вирішені. Є певне розуміння, якого кандидата фракція бачить у якості голови Верховної Ради, але це ж не єдина кадрова зміна, яку потрібно зробити. Враховуючи, що на голову розглядають Стефанчука, ми також маємо визначити, хто буде його заступником", — сказала Янченко.

Народна депутатка Янченко предрікає нові ротації / Фото пресслужба "Слуга народу"

Політикиня додала, що інформації про те, хто стане правою рукою нового спікера, немає. Це питання "слугам" ще доведеться обговорювати. Над версією щодо призначення Стефанчука головою парламенту розмірковує нардеп Олександр Ковальчук:

"Моє відношення до цієї людини позитивне. Як до спеціаліста, як до людини, як член нашої політичної сили — все тільки плюс. А чи буде, чи не буде, чи будуть окремі голосування — мені про це не відомо, ми не обговорювали жодного з кандидатів... Я думаю, що розглядатися будуть варіанти, бо є кому бути, там може бути, щонайменше, п'ять різних прізвищ", — зазначив Ковальчук.

Спиток — не збиток

Правити парламентським балом може не лише монобільшість. Пропонувати своїх кандидатів на місце спікера має право будь-яка фракція. Але "слуги народу" ділитися не хочуть. Тому між рядками підводять до того, що новий очільник головного законодавчого органу країни буде "зеленим".

Нардеп Ковальчук очікує подання кандидатів із інших фракцій / Фото: пресслужба "Слуги народу"

Пан Ковальчук на питання журналіста, чия кандидатура потенційно може бути на розгляді, відповів: "З інших фракцій — нічия". Хоча депутат прогнозує, що політсили будуть робити пропозиції.

Ще один представник монобільшості Сергій Бабак впевнений, що призначення Стефанчука було б очевидним. Проте бачить й інші варіанти:

"Головне, щоб це була фахова людина. Чи є якась можлива альтернатива? Теоретично, напевно, Кальченко Сергій Віталійович. Він голова регламентного комітету, він точно знає регламент", — прокоментував Бабак.

Сергій Бабак називає альтернативну кандидатуру Стефанчуку / Фото: пресслужба "Слуги народу"

Представники інших фракцій, які представлені у парламенті, публічно своїх кандидатів не називають. Дмитро Разумков продовжує виконувати свої обов'язки голови Верховної Ради України, а дата голосування за зняття його з посади поки невідома.