Больше не спикер: Разумков впервые вышел на улицу в новом статусе и пообщался с избирателями (видео)

После отставки рядовой народный депутат Дмитрий Разумков впервые за долгое время вышел на улицу возле Верховной Рады и по дороге из комитетов в парламент пообщался с простыми украинцами. Его радушно встретили немногочисленные прохожие, а также приветственно посигналил водитель. В ответ политик ему помахал.
"Первые ряды дорогие – будет на галерке": Разумкова в Раде подселили к оппозиции (фото)
Редкий пешеход
Отметим, что в статусе спикера Верховной Рады Разумкова невозможно было заметить в правительственном квартале. Пешком между государственными зданиями он передвигался лишь в начале работы народным депутатом.
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Максимум, где появлялся Разумков на улице – это на официальных мероприятиях, где было ограничено передвижение граждан.
Как прошел день отзыва
- 7 октября 284 народных депутата проголосовали за увольнение Дмитрия Разумкова с должности спикера. Любопытно, что его отставку поддержали и депутаты "Батькивщины".
- Сам политик выступил с пламенной речью, в которой напомнил депутатам, с чем они шли на выборы и что обещали людям в 2019 году, а также о принципах демократии, которые больше не работают в парламенте.
- Главным кандидатом на замену изначально назывался именно Стефанчук. Читайте подробней в нашей статье, почему именно его хотели видеть спикером ВР.
- Также ожидается, что глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко будет назначен первым вице-спикером парламента – на должность, которую занимал Стефанчук.
- Верховная Рада сегодня так и не успела назначить нового главу парламента и перенесла этот вопрос на завтра, 8 октября. Об этом объявила вице-спикер Елена Кондратюк.