Больше не спикер: Разумков впервые вышел на улицу в новом статусе и пообщался с избирателями (видео)

Ранее на улице Грушевского было невозможно встретить спикера Разумкова

Разумков прошелся по улице и перешел дорогу на красный сигнал светофора / Коллаж "Сегодня"

После отставки рядовой народный депутат Дмитрий Разумков впервые за долгое время вышел на улицу возле Верховной Рады и по дороге из комитетов в парламент пообщался с простыми украинцами. Его радушно встретили немногочисленные прохожие, а также приветственно посигналил водитель. В ответ политик ему помахал.

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Редкий пешеход

Отметим, что в статусе спикера Верховной Рады Разумкова невозможно было заметить в правительственном квартале. Пешком между государственными зданиями он передвигался лишь в начале работы народным депутатом.

Максимум, где появлялся Разумков на улице – это на официальных мероприятиях, где было ограничено передвижение граждан.

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