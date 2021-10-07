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Рада закрылась обезглавленной. Когда назначат нового спикера

Сергей Мартынец Сергей Мартынец Редактор раздела Власть
7 октября, 15:33
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Депутаты весь день занимаются перестановками в Раде – Разумкова уволили, а до его преемника не дотянули
Депутаты не успели назначить нового главу парламента. Фото: Н. Лазаренко
Депутаты не успели назначить нового главу парламента. Фото: Н. Лазаренко

Верховная Рада сегодня так и не успела назначить нового главу парламента и перенесла этот вопрос на завтра, 8 октября. Об этом объявила вице-спикер Елена Кондратюк.

На сегодняшнем заседании выступили кандидаты в спикеры Алексей Гончаренко ("Европейская солидарность"), Гео Лерос (внефракционный), Яна Зинкевич ("Европейская солидарность"), Ярослав Железняк ("Голос"). Лерос и Железняк взяли самоотвод – они не будут участвовать в голосовании.

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Пленарное заседание должно было идти до 15:00, но его продлили на 15 минут, а потом закрыли и перенесли на завтра рассмотрение данного вопроса. Назначение главы парламента не смогли продолжить еще и потому, что на 16:00 запланировано внеочередное заседание.

Перед голосованием осталось заслушать выступления депутатов и потом сессионный зал определится с новым спикером.

Перестановки в Раде

  • Сегодня 284 народных депутата проголосовали за увольнение Дмитрия Разумкова с должности спикера. Любопытно, что его отставку поддержали и депутаты "Батькивщины". Сам политик выступил с пламенной речью, в которой напомнил депутатам, с чем они шли на выборы и что обещали людям в 2019 году, а также о принципах демократии, которые больше не работают в парламенте.
  • Главным кандидатом на замену изначально назывался именно Стефанчук. Читайте подробней в нашей статье, почему именно его хотели видеть спикером ВР.
  • Также ожидается, что глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко будет назначен первым вице-спикером парламента – должность, которую занимал Стефанчук.

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