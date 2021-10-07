Рада закрылась обезглавленной. Когда назначат нового спикера

Депутаты весь день занимаются перестановками в Раде – Разумкова уволили, а до его преемника не дотянули

Депутаты не успели назначить нового главу парламента. Фото: Н. Лазаренко

Верховная Рада сегодня так и не успела назначить нового главу парламента и перенесла этот вопрос на завтра, 8 октября. Об этом объявила вице-спикер Елена Кондратюк.

На сегодняшнем заседании выступили кандидаты в спикеры Алексей Гончаренко ("Европейская солидарность"), Гео Лерос (внефракционный), Яна Зинкевич ("Европейская солидарность"), Ярослав Железняк ("Голос"). Лерос и Железняк взяли самоотвод – они не будут участвовать в голосовании.

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Пленарное заседание должно было идти до 15:00, но его продлили на 15 минут, а потом закрыли и перенесли на завтра рассмотрение данного вопроса. Назначение главы парламента не смогли продолжить еще и потому, что на 16:00 запланировано внеочередное заседание.

Перед голосованием осталось заслушать выступления депутатов и потом сессионный зал определится с новым спикером.

Перестановки в Раде