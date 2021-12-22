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Аваков шантажував Галушка? У "Слузі народу" пояснили скандал із поліцейськими

Наталія Магдик Наталія Магдик
22 грудня, 14:55
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Етичний комітет партії має намір розглянути ситуацію із нардепом
Микола Галушко знав про існування цього відео, воно було зняте торік
Микола Галушко знав про існування цього відео, воно було зняте торік / Фото: Колаж: Сьогодні

Фракція партії "Слуга Народу" відреагувала на скандал зі своїм однопартійцем Миколою Галушко, і вважає його поведінку у спілкуванні з поліцейськими неприйнятним. Водночас у СН зазначили, що нардепа шантажували цим відео. Про це в Telegram-каналі написала речник фракції Юлія Палійчук.

"Наша фракція вибачається перед працівниками поліції і всім, кого могла образити ця ситуація", – написала вона.

За її словами, цей інцидент стався рік тому, 18 грудня 2020 року. Як стверджує сам депутат Галушко, він знав про існування цього відео, оскільки воно було предметом шантажу з боку тодішнього керівника МВС, який погрожував оприлюднити його у разі відмови депутата підтримувати у парламенті його ініціативи.

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За словами депутата, поява цього відео в публічному просторі була пов'язана із його позицією під час голосування за відставку керівника МВС 15 липня 2021 року. А з'явилося воно саме зараз, тому що дата запису з камери минулого року збігається з нинішнім періодом року, і його можна сприйняти як недавній інцидент.

"Проте цей факт не виправдовує Миколу Галушка та його вчинок, хоча й викликає багато питань до правомірності дій попереднього керівництва МВС. Така поведінка депутата є неприйнятною і стане предметом розгляду етичного комітету партії, який визначить міру покарання для нього", – резюмувала вона .

Суть скандалу

18 грудня 2020 року в центрі Києва через перетин подвійний суцільний правоохоронці зупинили водія Галушка. Сам нардеп приїхав згодом. За словами правоохоронців, машина депутата не має дипломатичного імунітету і намагалися її оглянути, водночас "слуга" хотів їм завадити і під час суперечки навіть назвав їх дебілами.

Гогілашвілі теж поскандалили з поліцією

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