Аваков шантажував Галушка? У "Слузі народу" пояснили скандал із поліцейськими

Фракція партії "Слуга Народу" відреагувала на скандал зі своїм однопартійцем Миколою Галушко, і вважає його поведінку у спілкуванні з поліцейськими неприйнятним. Водночас у СН зазначили, що нардепа шантажували цим відео. Про це в Telegram-каналі написала речник фракції Юлія Палійчук.
"Наша фракція вибачається перед працівниками поліції і всім, кого могла образити ця ситуація", – написала вона.
За її словами, цей інцидент стався рік тому, 18 грудня 2020 року. Як стверджує сам депутат Галушко, він знав про існування цього відео, оскільки воно було предметом шантажу з боку тодішнього керівника МВС, який погрожував оприлюднити його у разі відмови депутата підтримувати у парламенті його ініціативи.
За словами депутата, поява цього відео в публічному просторі була пов'язана із його позицією під час голосування за відставку керівника МВС 15 липня 2021 року. А з'явилося воно саме зараз, тому що дата запису з камери минулого року збігається з нинішнім періодом року, і його можна сприйняти як недавній інцидент.
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"Проте цей факт не виправдовує Миколу Галушка та його вчинок, хоча й викликає багато питань до правомірності дій попереднього керівництва МВС. Така поведінка депутата є неприйнятною і стане предметом розгляду етичного комітету партії, який визначить міру покарання для нього", – резюмувала вона .
Суть скандалу
18 грудня 2020 року в центрі Києва через перетин подвійний суцільний правоохоронці зупинили водія Галушка. Сам нардеп приїхав згодом. За словами правоохоронців, машина депутата не має дипломатичного імунітету і намагалися її оглянути, водночас "слуга" хотів їм завадити і під час суперечки навіть назвав їх дебілами.
Гогілашвілі теж поскандалили з поліцією
- 11 грудня на блокпосту в Краматорську Донецької області поскандалили заступник голови МВС Олександр Гогілашвілі та правоохоронці. Гогілашвілі обурився, що його не впізнали поліцейські , зажадали зупинитися та показати документи
- Наприкінці листопада Гогілашвілі відзначився неприємним інцидентом з поліцейськими у Києві .
- Президент України Володимир Зеленський відреагував на скандал за участю заступника міністра та вимагає його звільнення.
- 13 грудня Гогілашвілі написав заяву на звільнення і навіть визнав свою провину, а Кабінет міністрів прийняв відставку чиновника.
- Народний депутат Дмитро Разумков, у свою чергу, написав звернення до ДБР та Офісу генпрокурора з вимогою відкрити кримінальне провадження стосовно Гогалішвілі та заявив про скоєння злочину .
- А ось відомий автогонщик Андрій Мочанов навіть заступився за чиновника , назвавши його своїм другом.