Аваков шантажировал Галушко? В "Слуге народа" объяснили скандал с полицейскими

Фракция партии "Слуга Народа" отреагировала на скандал со своим однопартийцем Николаем Галушко и считает его поведение в общении с полицейскими неприемлемым. В то же время в СН отметили, что нардепа шантажировали этим видео. Об этом в Telegram-канале написала спикер фракции Юлия Палийчук.
"Наша фракция приносит извинения работникам полиции и всем, кого могла оскорбить эта ситуация", – написала она.
По ее словам, данный инцидент произошел год назад, 18 декабря 2020 года. Как утверждает сам депутат Галушко, он знал о существовании этого видео, так как оно являлось предметом шантажа со стороны тогдашнего руководителя МВД, который угрожал обнародовать его в случае отказа депутата поддерживать в парламенте его инициативы.
По словам депутата, появление этого видео в публичном пространстве было связано с его позицией во время голосования за отставку руководителя МВД 15 июля 2021 года. А появилось оно именно в данный момент, потому что дата записи с камеры в прошлом году совпадает с нынешним периодом года. И его можно воспринять как недавний инцидент.
Далее по теме
"Тем не менее данный факт не оправдывает Николая Галушко и его поступок, хотя и вызывает много вопросов к правомерности действий предыдущего руководства МВД. Такое поведение депутата существуют неприемлемым и станет предметом рассмотрения этического комитета партии, который определит меру наказания для него", – резюмировала она.
Суть скандала
18 декабря 2020 года в центре Киева из-за пересечения двойной сплошной правоохранители остановили водителя Галушко. Сам нардеп приехал позже. По словам правоохранителей, они пытались осмотреть машину депутата, которая не имеет дипломатического иммунитета, в тоже время "слуга" хотел им помешать и во время перепалки даже назвал их дебилами.
Гогилашвили тоже поскандалил с полицией
- 11 декабря на блокпосту в Краматорске Донецкой области поскандалили замглавы МВД Александр Гогилашвили и правоохранители. Гогилашвили возмутился, что его не узнали полицейские, потребовали остановиться и показать документы.
- В конце ноября Гогилашвили отметился неприятным инцидентом с полицейскими в Киеве.
- Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на скандал с участием заместителя министра и требует его увольнения.
- 13 декабря Гогилашвили написал заявление на увольнение и даже признал свои вину, а Кабинет министров принял отставку чиновника.
- Народный депутат Дмитрий Разумков, в свою очередь, написал обращение в ГБР и Офис генпрокурора с требованием открыть уголовное производство в отношении Гогалишвили и заявил о совершении преступления.
- А вот известный автогонщик Андрей Мочанов даже заступился за чиновника, назвав его своим другом.