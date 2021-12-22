Аваков шантажировал Галушко? В "Слуге народа" объяснили скандал с полицейскими

Этический комитет партии намерен рассмотреть ситуацию с нардепом

Николай Галушко знал о существовании этого видео, оно было снято в прошлом году / Фото: Коллаж: Сегодня

Фракция партии "Слуга Народа" отреагировала на скандал со своим однопартийцем Николаем Галушко и считает его поведение в общении с полицейскими неприемлемым. В то же время в СН отметили, что нардепа шантажировали этим видео. Об этом в Telegram-канале написала спикер фракции Юлия Палийчук.

"Наша фракция приносит извинения работникам полиции и всем, кого могла оскорбить эта ситуация", – написала она.

По ее словам, данный инцидент произошел год назад, 18 декабря 2020 года. Как утверждает сам депутат Галушко, он знал о существовании этого видео, так как оно являлось предметом шантажа со стороны тогдашнего руководителя МВД, который угрожал обнародовать его в случае отказа депутата поддерживать в парламенте его инициативы.

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По словам депутата, появление этого видео в публичном пространстве было связано с его позицией во время голосования за отставку руководителя МВД 15 июля 2021 года. А появилось оно именно в данный момент, потому что дата записи с камеры в прошлом году совпадает с нынешним периодом года. И его можно воспринять как недавний инцидент.

"Тем не менее данный факт не оправдывает Николая Галушко и его поступок, хотя и вызывает много вопросов к правомерности действий предыдущего руководства МВД. Такое поведение депутата существуют неприемлемым и станет предметом рассмотрения этического комитета партии, который определит меру наказания для него", – резюмировала она.

Суть скандала

18 декабря 2020 года в центре Киева из-за пересечения двойной сплошной правоохранители остановили водителя Галушко. Сам нардеп приехал позже. По словам правоохранителей, они пытались осмотреть машину депутата, которая не имеет дипломатического иммунитета, в тоже время "слуга" хотел им помешать и во время перепалки даже назвал их дебилами.

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