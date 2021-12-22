Власть
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
🚷 Дело Порошенко 🍾 Итоги года 2021 😷 Омикрон в Украине 🚀 Ультиматум России НАТО
СЕГОДНЯ Власть События

"У нас полицейские деб*лы": "слуга" Галушко устроил разборки с копами (видео)

Сергей Мартынец Сергей Мартынец Выпускающий Власть Сегодня
22 декабря, 14:08
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Оказывается, "подвиг" Гогилашвили был не единственным – нардеп Николай Галушко тоже отличился
Николай Галушко обматерил полицейских. Коллаж "Сегодня"
Николай Галушко обматерил полицейских. Коллаж "Сегодня"

Народный депутат от "Слуги народа" Николай Галушко устроил скандал с полицейскими, которые остановили водителя нардепа за нарушение правил дорожного движения. Дошло даже до оскорблений.

Соответствующее видео опубликовала Украинская правда.

Реклама

Отмечается, что автомобиль "слуги" был остановлен 18 декабря 2020 года в центре Киева из-за пересечения двойной сплошной. За рулем был водитель депутата, а сам Галушко приехал позже на подмогу, заявляя, мол, правоохранители не имели права останавливать машину депутата.

"Ты меня выдернул из-за стола, и я приехал, бл*дь. Я не понял, бл*дь. На*й пешком пи**уешь. Кто освидетельствует – пи*да на**й", – сказал он и полицейскому, и водителю.

Также выяснилось, что автомобиль Toyota Land Cruiser находится в собственности матери депутата, что указано в декларации.

Реклама

Внимание! На видео присутствует ненормативная лексика!

Правоохранители указывали, что машина депутата не имеет дипломатического иммунитета и пытались ее осмотреть, а "слуга" хотел им помешать и во время перепалки даже назвал их деб*лами.

Реклама

"Я, бл*дь, для вас, гнида, выбиваю и финансы, и все остальное, а вы мне рассказываете, как мне делать?" – сказал политик.

Еще одну часть разговора приводим языком оригинала (нардеп говорил на русском, полицейский – на украинском).

Нардеп: "Подожди! Стоять! Кто осматривал машину?"

Полицейский: "У вас що, дипломатичний автомобіль?"

Н: "Этот автомобиль мне принадлежит"

П: "Чудово"

Н: "В декларации задекларирован".

П: "Супер".

Н: "Я народный депутат. Как вы можете бл*дь осматривать? Ну вы что?"

П: "А чим він відрізняється від інших автомобілів?"

Н: "Ты что больной на голову или что?!"

П: "Я вас прошу нормально спілкуватись".

Н: "Ты услышал меня?! Это автомобиль народного депутата Украины!"

П: "Він має імунітет?"

Н: "Как ты можешь его осматривать?"

П: "Вас ніхто не оглядав".

Н: "Как ты можешь осматривать автомобиль народного депутата?!"

П: "Ваш імунітет народного депутата не постраждав".

Н. "Деб*л, ну что я тебе могу сказать …. Вся страна знает, что у нас полицейские деб*лы, потому что не умеют пользоваться электронными базами".

Такой же был скандал и с Гогилашвили

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram Подпишись на RSS-канал

Далее по теме

Все новости
Власть
Показать еще
Реклама
ТОП публикаций
Анна Ткаченко

Анна Ткаченко

Ведущий редактор Власть Сегодня

 Смотреть все статьи
ТОП публикаций
Богдан Аминов

Богдан Аминов

Product Lead Дивизиона политического контента (Власть Сегодня / официальный сайт канала “Украина 24”)

 Смотреть все статьи
ТОП публикаций
Богдан Приходько

Богдан Приходько

Ведущий редактор Власть Сегодня

 Смотреть все статьи
Все новости
Все новости
Показать еще
Прямая трансляция ukraine24
Смотреть онлайн
Опрос КМИС, 26 - 29 ноября
Рейтинги партий
1
Слуга народу (Зеленський) Слуга народу (Зеленський)
19,2
2
Європейська солідарність (Порошенко) Європейська солідарність (Порошенко)
14,1
3
Батьківщина (Тимошенко) Батьківщина (Тимошенко)
11,1
4
ОПЗЖ (Бойко) ОПЗЖ (Бойко)
10,5
5
Українська стратегія Гройсмана Українська стратегія Гройсмана
6,8
6
Сила і честь (Смешко) Сила і честь (Смешко)
6,5
7
Розумна політика (Разумков) Розумна політика (Разумков)
6,0
8
Наші (Мураєв) Наші (Мураєв)
5,7
9
Радикальна партія Олега Ляшка Радикальна партія Олега Ляшка
4,2
10
Удар (Кличко) Удар (Кличко)
4,0
11
Свобода (Тягнибок) Свобода (Тягнибок)
3,5
12
Партія Шарія Партія Шарія
2,6
Подробнее
Вак-цинизм в Раде
Борьба депутатов с COVID-19: кто побеждает?
Узнать!
Обратный отсчет
Сколько дней на реформы осталось у Зеленского?
Узнать, чем занят президент!
Опрос SOCIS, 11-16 декабря 2021
Президентские рейтинги
1
Зеленский Зеленский
16,7%
2
Порошенко Порошенко
12,3%
3
Тимошенко Тимошенко
8,6%
4
Бойко Бойко
7,9%
5
Смешко Смешко
5,1%
6
Разумков Разумков
4,9%
7
Мураев Мураев
4,3%
8
Гройсман Гройсман
4,3%
9
Медведчук Медведчук
1,4%
10
Тягнибок Тягнибок
0,9%
11
Ляшко Ляшко
0,8%
Анализ ситуации
Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

27.26

Российский рубль (₽)

0.3687

Евро (€)

30.79

Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
Коронавирус за неделю

44 522

заболело за неделю в Украине

-24%

Читать статью
Гороскоп
Твой гороскоп на сегодня
Читать гороскоп
Власть
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Закладки
Треки Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять