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Метадон в крові Полякова знайшли за два дні, але чи варто цьому вірити? Відповідають медексперти

Богдан Приходько Богдан Приходько Провідний редактор розділу Влада
11 жовтня, 18:32
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Чи повинна сім'я провести незалежну експертизу в Німеччині?
У крові Антона Полякова виявили метадон. Фото: колаж "Сьогодні"
У крові Антона Полякова виявили метадон. Фото: колаж "Сьогодні"

У крові народного депутата групи "За майбутнє" Антона Полякова, який помер 8 жовтня, виявлений метадон. Про це заявив прес-секретар Міністерства внутрішніх справ Артем Шевченко в ефірі телеканалу "Україна 24".

"Судово-медичні експерти повідомили слідству, що в організмі загиблого, крім невеликої дози алкоголю, є таке хімічна речовина, як метадон", – сказав Шевченко.

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Спікер МВС зазначив, що слідству ще належить з'ясувати, який саме це метадон, коли він потрапив в організм, і як це могло вплинути на смерть Полякова .

"Або він сам вжив препарат, який, можливо, став причиною смерті, або хтось отруїв його цим препаратом" , – додав Шевченко.

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Потрібна незалежна експертиза в Німеччині

Кандидат медичних наук Валентина Маркевич висловила сумнів з стосовно висновку судмедекспертів.

"Я думаю, сім'я повинна провести свою незалежну експертизу, в насамперед, не тут, а, наприклад, в Німеччині" , – написала медик в коментарі під повідомленням в соцмережі депутата "Слуги народу" Галини Янченко, повідомила про наявність наркотику в крові Антона Полякова.

Як зазначила Маркевич, для визначення наявності в крові метадону та інших опіатів (синтетичних, напівсинтетичних і натуральних) використовується спеціальний метод тришарової хроматографії, який, за її словами, недоступний українцям.

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"Цей метод називається" хромато-мас-спектрометрії ". Вона дозволяє досить точно в біологічної рідини (слина, сеча і кров) визначити наявність опіоїдних наркотиків або їх компонентів. Крім біологічних рідин, при підозрі на наркозалежність від метадону для дослідження беруть волосся " , написала Маркевич.

Експерт також пояснила, що у власний структури особливий метаболізм.

"Потрапили в неї продукти розпаду практично не виводяться. І навіть якщо було одиничне вживання наркотику – лабораторна діагностика це покаже " , пояснила Маркевич.

Валентина Маркевич: "Хромато-мас-спектрометрія дозволяє точно визначити наявність наркотиків"
Валентина Маркевич: "Хромато-мас-спектрометрія дозволяє точно визначити наявність наркотиків" / Фото: Facebook

Експрес-тести і тришарова хроматографія

Лікар-нарколог вищої категорії "Медичного центру Кадирова А. С." асан Кадиров розповів "Сегодня", що в сучасній наркології досить поширені експрес-тести, які допомагають визначити наявність наркотичних речовин в організмі в домашніх умовах.

"Купити експрес-тест на метадон можна в будь-якій аптеці або лабораторії", каже медик.

За його словами, такі тести відносяться до методів первинного скринінгу або до попередніх методикам. В аптеках вони коштують від 20 до 100 грн.

"Крім того, є імунні методики і тришарова хроматографія, хромато-мас-спектрометрії. Ці методики дозволяють виявити наркотик не тільки в крові і сечі, але і в слині, нігтях і навіть волоссі ", говорить нам Кадиров.

Лікар також відзначає, що метадон вважається пролонгованим опиатом і виводиться з крові після одноразового вживання через 74 години.

"Експрес-тест покаже наявність наркотичних речовин в крові. Але іноді він може дати результат з погрішністю. тришарова хроматографія більш надійна ", каже Кадиров.

Асан Кадиров: "Купити експрес-тест на метадон можна в будь-якій аптеці, але він може дати результат з погрішністю"
Асан Кадиров: "Купити експрес-тест на метадон можна в будь-якій аптеці, але він може дати результат з погрішністю" / Фото: Facebook

Сліди наркотиків в волоссі можна знайти через три місяці

Наркотичні речовини або алкоголь зберігаються в біологічних матеріалах людини з різною тривалістю. Все залежить від того, як часто людина вживає. Зокрема, в волоссі сліди наркотичних речовин з'являються після одного тижня з часу вживання. Але зберігаються там дуже довго – до 90 днів і навіть більше. Волос росте зі швидкістю приблизно 1 см на місяць, тому в залежності від його довжини можна визначити вживання наркотиків протягом останніх місяців.

В нігтях сліди наркотичних речовин можуть залишатися протягом тривалого часу – від трьох до п'яти місяців в нігтях на руках і від 8 до 14 місяців в нігтях на ногах.

Аналіз рідкісний і дорогий

Як з'ясував "Сегодня", сучасне обладнання для перевірки вживання наркотиків методом хромато-мас-спектрометрії все ж є українцям, проте є далеко не у всіх лабораторіях і клініках.

Директор Лабораторного центру Міністерства охорони здоров'я України Сергій Чумак розповів "Сегодня", що його відомство такі дослідження не проводить.

"Такі аналізи можна зробити в судмедекспертизу або приватних лабораторіях", говорить нам Чумак.

Сергій Чумак: "Такі аналізи можна зробити в судмедекспертизі та приватних клініках"
Сергій Чумак: "Такі аналізи можна зробити в судмедекспертизі та приватних клініках" / Фото: Facebook

Так, аналіз на наявність наркотиків методом газової хромато-мас-спектрометрії можна зробити, наприклад, в медичному центрі "Eurolab". Дослідження обійдеться в 14 575 грн.

"Для лабораторного аналізу потрібно надати два пасма волосся товщиною з олівець. Результат буде готовий через 14 робочих днів ", сказали "Сегодня" в клініці.

раніше колишня в.о. міністра охорони здоров'я України Уляна Супрун на своїй сторінці в Facebook заявляла, що специфічне обладнання для перевірки вживання наркотиків і алкоголю методом тришарової хроматографії є в антидопінговому центрі Олімпійського комітету. Однак тут такий аналіз можуть зробити лише спортсменам для визначення, чи вживають вони заборонені речовини.

"На цьому обладнанні аналізують сечу, волосся, нігті і навіть кров, де наркотики дуже швидко метаболізуються. Якщо людина регулярно (один-два рази на тиждень) вживає наркотики, такий метод це підтвердить" , – зазначила Супрун.

Уляна Супрун: "Якщо людина вживає наркотики, такий метод це підтвердить"
Уляна Супрун: "Якщо людина вживає наркотики, такий метод це підтвердить" / Фото: Facebook

Аналіз на наркотики по волоссю і перевага даного методу

Волосяна цибулина людини – це складна анатомічна одиниця зі своєю кровоносною системою . За дрібним судинах і капілярах волосся забезпечується киснем і поживними речовинами, що сприяють його росту. В результаті з потоком крові в структуру цибулини і стовбура потрапляють різні хімічні сполуки, в тому числі і наркотики . Вони акумулюються в мікроскопічних дозах, але цього цілком достатньо, щоб зробити біологічний матеріал придатним для дослідження на наявність психостимуляторів.

Тест на наркотики по волоссю – це основний аналіз , Який використовують більшість наркологічних клінік світу. Він відноситься до хіміко-токсикологічними дослідженнями і характеризується наступними позитивними якостями:

  • висока вірогідність аналізу;
  • простота і доступність біоматеріалу;
  • можливість підтвердити факт вживання психотропів, навіть якщо з моменту потрапляння наркотику в організм пройшло більше трьох місяців;
  • аналіз дозволить дізнатися, разовий це був прийом заборонених речовин або об'єкт дослідження вживає їх регулярно, в якому обсязі і протягом якого періоду.

Для проведення експертизи буде потрібно 50-100 волосся , Зрізаних під корінь. Біоматеріал зазвичай забирають з голови. Але підійдуть волосся і з інших частин тіла. Однак, з їх допомогою можна отримати максимально точний результат.

процедура дослідження

Після забору біоматеріалу волосся поміщаються в чистий конверт і в запечатаному вигляді відправляються в лабораторію. Потім їх за допомогою спеціальних рідин розчиняють в пробірці, і отриманий білковий розчин піддають хіміко-токсикологічному аналізу. Дана експертиза здатна виявити найдрібніші дози наркотичних речовин.

Тест на наркотики по волоссю один з найбільш інформативних і точних . На відміну від експрес-аналізу, з його допомогою можна визначити не тільки групу психотропів, а й ідентифікувати конкретну речовину. Однак вартість тесту волосся на наркотики досить висока. Але в деяких випадках тільки цей спосіб аналізу дозволяє отримати потрібну інформацію, яка, до того ж, має юридичну силу.

Для проведення експертизи буде потрібно 50-100 волосся, зрізаних під корінь. Фото: скріншот
Для проведення експертизи буде потрібно 50-100 волосся, зрізаних під корінь. Фото: скріншот

Так чи був метадон в крові Полякова

Лікар-нарколог Асан Кадиров відзначає, що за зовнішніми ознаками Антон Поляков не був схожий на людину, що вживає метадон або інші наркоткі.

"За родом своєї діяльності я часто стикаюся з людьми, які вживають. Я їх лечу. Змарнілі обличчя, мішки під очима, колір шкіри ... Є багато ознак, що вказують на те, що перед вами наркоман. Я особисто не був знайомий з Поляковим, але по фото і відео можу сказати, що він не схожий на людину, якій потрібен був метадон ", говорить нам лікар.

У той же час Кадиров не виключає ймовірності, що метадон Полякову могли підсипати в алкоголь і ця суміш привела до смерті .

"Інтоксикація могла привести до смерті. Наркотики, алкоголь, теоретично таке можливо. Але це вже питання до судмедекспертизу ", підсумував медик.

Раніше в Мережі повідомили, що в крові померлого 8 жовтня депутата Антона Полякова знайдений алкоголь і метадон, а смерть нібито настала в результаті реакції цих речовин. "Сегодня" поспілкувалася з експертами, і вони відзначають, що судячи за повідомленнями про обставини смерті Антона Полякова , Загибель через одночасне вживання метадону та алкоголю – це можливий сценарій. При цьому всі вони підкреслюють, що це не єдиний можливий сценарій, не виключені і інші.

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