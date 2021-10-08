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Випивав з кримінальним авторитетом: з ким останнім Поляков бачився перед смертю

Сергій Мартинець Сергій Мартинець Редактор розділу Влада
8 жовтня, 15:03
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Після звісток про смерть депутата несподівано стало зле і Анні Скороход – можливо, тут є зв'язок
Джамбулата (зліва) остання людина, з якою бачився нардеп. Колаж "Сьогодні"
Джамбулата (зліва) остання людина, з якою бачився нардеп. Колаж "Сьогодні"

Народний депутат Антон Поляков перед смертю бачився з помічником нардепа Анни Скороход Русланом Джамбулатовим, якого вже допитує поліція.

Про це повідомив в Facebook журналіст Олексій Братущак.

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Він знайшов зв'язок в загибелі депутата і непритомності Анни Скороход в Раді.

"Перше. Вони – Поляков і Скороход – жили разом. Нещодавно розійшлися через побутове. Друге. У Скороход є якийсь помічник – Джамбулатов Руслан Адамович. Сьогодні його допитують у справі Полякова. Чому Джамбулатова? Тому що вчора він разом з Поляковим, скажімо так, випивали. Це дуже м'яко кажучи. Ну а потім Поляков помер, його не змогли відкачати ні поліцейські, ні лікарі. Головне питання: що сталося між "бухачем" і смертю? Одна з версій – до алкоголю додали наркоту", – написав Братущак.

За його словами, Джамбулатов є фігурантом санкційного списку РНБО, що стосується "злодіїв в законі" і кримінальних авторитетів. У цьому списку і його брат Рустам, якого називають "королем конфіскату". Також вони були замішані в інциденті минулого літа зі стріляниною в ресторані.

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Руслан Джамбулатов. Фото: t.me/monasteryua

Агентству УНІАН в поліції Києва повідомили, що ще перевіряють інформацію про можливу причетність Джамбулатова до смерті Полякова. Поки що за фактом смерті Полякова розпочато провадження за ст.115 КК України (умисне вбивство) з поміткою "Природна смерть".

У коментарі "Сьогодні" в київській поліції не спростували інформацію, що затримано Руслана Джамбулатова. Стан алкогольного сп'яніння нардепа поки теж не підтверджують.

Що відомо про Антона Полякова?

  • Антон Поляков народився 11 листопада 1987 року в Чернігові в багатодітній родині. У нього залишилися дружина і дві дочки.
  • Він потрапив до Верховної Ради від партії "Слуга народу". Але 15 листопада 2019-го його і Анну Скороход виключили з фракції. Офіційна причина – неголосування за законопроєкти, за якими є спільне рішення фракції.
  • А в грудні 2019 року Поляков взагалі вирішив вийти з партії "Слуга народу" і 2020 року став членом партії "За майбутнє".
  • Також Поляков відомий тим, що подав понад шість тисяч поправок до банківського законопроєкту, який регулює питання виведених із ринку банків.
  • 8 жовтня Поляков помер у Києві. За результатами розтину, його смерть настала внаслідок гострої коронарної недостатності, гострої ішемічної хвороби серця.
  • Напередодні смерті депутат розповідав, що "Слуги народу" роздавали конверти з грошима за підтримку закону про олігархів просто в туалеті Верховної Ради.

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