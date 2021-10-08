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Выпивал с криминальным авторитетом: с кем последним Поляков виделся перед смертью

Сергей Мартынец Сергей Мартынец Редактор раздела Власть
8 октября, 15:03
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После известий о смерти депутата неожиданно поплохело и Анне Скороход – возможно, здесь есть связь
Джамбулатов (слева) последний человек, с которым виделся нардеп. Коллаж "Сегодня"
Джамбулатов (слева) последний человек, с которым виделся нардеп. Коллаж "Сегодня"

Народный депутат Антон Поляков перед смертью виделся с помощником нардепа Анны Скороход Русланом Джамбулатовым, которого уже допрашивает полиция.

Об этом сообщил в Facebook журналист Алексей Братущак.

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Он нашел связь в гибели депутата и потере сознания Анной Скороход в Раде.

"Первое. Они – Поляков и Скороход – жили вместе. Недавно разошлись из-за бытового. Второе. У Скороход есть некий помощник – Джамбулатов Руслан Адамович. Сегодня его допрашивают по делу Полякова. Почему Джамбулатова? Потому что вчера он вместе с Поляковым, скажем так, выпивали. Это очень мягко говоря. Ну а потом Поляков умер, его не смогли откачать ни полицейские, ни врачи. Главный вопрос: что произошло между "бухачем" и смертью? Одна из версий – к алкоголю добавили наркоту", – написал Братущак.

По его словам, Джамбулатов является фигурантом санкционного списка СНБО, касающегося "воров в законе" и криминальных авторитетов. В этом списке и его брат Рустам, которого называют "королем конфиската". Также они были замешаны в инциденте прошлым летом со стрельбой в ресторане.

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Руслан Джамбулатов. Фото: t.me/monasteryua

Агентству УНИАН в полиции Киева сообщили, что еще проверяют информацию о возможной причастности Джамбулатова к смерти Полякова. Пока что по факту смерти Полякова начато производство по ст. 115 УК Украины (умышленное убийство) с пометкой "Естественная смерть".

В комментарии "Сегодня" в киевской полиции не опровергли информацию, что задержан Руслан Джамбулатов. Состояние алкогольного опьянения нардепа пока тоже не подтверждают.

Что известно об Антоне Полякове?

  • Антон Поляков родился 11 ноября 1987 года в Чернигове в многодетной семье. У него остались жена и две дочки.
  • Он попал в Верховную Раду от партии "Слуга народа". Но 15 ноября 2019-го его и Анну Скороход исключили из фракции. Официальная причина — неголосование за законопроекты, по которым есть общее решение фракции.
  • А в декабре 2019 года Поляков вообще решил выйти из партии "Слуга народа" и в 2020 году стал членом партии "За майбутнє".
  • Также Поляков известен тем, что подал более шести тысяч поправок к банковскому законопроекту, регулирующему вопросы выведенных с рынка банков.
  • 8 октября Поляков умер в Киеве. По результатам вскрытия, его смерть наступила в результате острой коронарной недостаточности, острой ишемической болезни сердца.
  • Накануне смерти депутат рассказывал, что "слуги народа" раздавали конверты с деньгами за поддержку закона об олигархах просто в туалете Верховной Рады.

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