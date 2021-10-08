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Соратниця Полякова Ганна Скороход знепритомніла в Раді – ЗМІ

Сергій Мартинець Сергій Мартинець Редактор розділу Влада
8 жовтня, 11:01
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Раніше Скороход разом з Поляковим одночасно виключали зі Слуги народу, а тепер в день смерті депутата стало погано і їй
Ганні Скороход стало погано. Фото: facebook.com/A.Skorokhod
Ганні Скороход стало погано. Фото: facebook.com/A.Skorokhod

Після смерті нардепа Антона Полякова, у ще одного депутата від групи "За майбутнє" проблеми. Ганна Скороход знепритомніла у Верховній Раді, їй довелося викликати швидку допомогу.

Про це пишуть Vesti.ua.

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Повідомляється, що їй стало погано в кабінетах комітету Верховної Ради і вона втратила свідомість.

Очевидці кажуть, що приїхала швидка допомога.

Нагадаємо, сьогодні стало відомо про смерть нардепа Антона Полякова прямо в автомобілі таксі. За словами водія, депутат нібито сів до нього в стані алкогольного сп'яніння. Ми вже показували фото мертвого Полякова.

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Також в прокуратурі Києва назвали офіційну причину смерті політика за результатами розтину.

Як відомо, 15 листопада 2019 року Поляков і Скороход були виключені з фракції "Слуга народу". Керівництво "слуг" пояснило, що причиною виключення стало порушення депутатами домовленостей щодо спільної позиції із тих питань, за якими фракція виробила спільну позицію. А 16 грудня 2019-го Поляков подав заяву про вихід із партії "Слуга народу".

Що відомо про Антона Полякова

  • Антон Поляков народився 11 листопада 1987 року в Чернігові в багатодітній родині. У нього залишилися дружина і дві дочки.
  • Він потрапив до Верховної Ради від партії "Слуга народу". Але 15 листопада 2019-го його і Анну Скороход виключили з фракції. Офіційна причина – неголосування за законопроєкти, за якими є спільне рішення фракції.
  • А в грудні 2019 року Поляков взагалі вирішив вийти з партії "Слуга народу" і в 2020-му році став членом партії "За майбутнє".
  • Також Поляков відомий тим, що подав понад шість тисяч поправок до банківського законопроєкту, який регулює питання виведених з ринку банків. Взагалі до законопроєкту подали рекордну кількість поправок – понад 16 тисяч.
  • 2 вересня 2020 року на Полякова напали в центрі Києва. Невідомий на вулиці почав душити нардепа і погрожувати йому. Потім нападник завдав кілька ударів в область грудної клітки.

Читайте також про те, як відреагували народні депутати на смерть Полякова.

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