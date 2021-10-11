Метадон в крови Полякова нашли за два дня, но стоит ли этому верить? Отвечают медэксперты

Должна ли семья провести независимую экспертизу в Германии?

В крови Антона Полякова обнаружили метадон. Фото: коллаж "Сегодня"

В крови народного депутата группы "За майбутнє" Антона Полякова, который умер 8 октября, обнаружен метадон. Об этом заявил пресс-секретарь Министерства внутренних дел Артем Шевченко в эфире телеканала "Украина 24".

"Судебно-медицинские эксперты сообщили следствию, что в организме погибшего, кроме небольшой дозы алкоголя, есть такое химическое вещество, как метадон", – сказал Шевченко.

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Спикер МВД отметил, что следствию еще предстоит выяснить, какой именно это метадон, когда он попал в организм, и как это могло повлиять на смерть Полякова.

"Либо он сам употребил препарат, который, возможно, стал причиной смерти, или кто-то отравил его этим препаратом", – добавил Шевченко.

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Нужна независимая экспертиза в Германии

Кандидат медицинский наук Валентина Маркевич высказала сомнение по поводу заключения судмедэкспертов.

"Я думаю, семья должна провести свою независимую экспертизу, в первую очередь, не здесь, а, например, в Германии", – написала медик в комментарии под сообщением в соцсети депутата "Слуги народа" Галины Янченко, сообщившей о наличии наркотика в крови Антона Полякова.

Как отметила Маркевич, для определения наличия в крови метадона и других опиатов (синтетических, полусинтетических и натуральных) используется специальный метод трехслойной хроматографии, который, по ее словам, недоступен украинцам.

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"Этот метод называется "хромато-масс-спектрометрия". Она позволяет достаточно точно в биологической жидкости (слюна, моча и кровь) определить наличие опиоидных наркотиков или их компонентов. Помимо биологических жидкостей, при подозрении на наркозависимость от метадона для исследования берут волосы", – написала Маркевич.

Эксперт также объяснила, что у волосяной структуры особый метаболизм.

"Попавшие в нее продукты распада практически не выводятся. И даже если было единичное употребление наркотика – лабораторная диагностика это покажет", – объяснила Маркевич.

Валентина Маркевич: "Хромато-масс-спектрометрия позволяет точно определить наличие наркотиков" / Фото: Facebook

Экспресс-тесты и трехслойная хроматография

Врач-нарколог высшей категории "Медицинского центра Кадырова А. С." Асан Кадыров рассказал "Сегодня", что в современной наркологии довольно распространены экспресс-тесты, которые помогают определить наличие наркотика в организме в домашних условиях.

"Купить экспресс-тест на метадон можно в любой аптеке или лаборатории", – говорит медик.

По его словам, такие тесты относятся к методам первичного скрининга или к предварительным методикам. В аптеках они стоят от 20 до 100 грн.

"Кроме того, есть иммунные методики и трехслойная хроматография, хромато-масс-спектрометрия. Эти методики позволяют выявить наркотик не только в крови и моче, но и в слюне, ногтях и даже волосах", – говорит нам Кадыров.

Врач также отмечает, что метадон считается пролонгированным опиатом и выводится из крови после единоразового употребления через 74 часа.

"Экспресс-тест покажет наличие наркотика в крови. Но иногда он может дать результат с погрешностью. Трехслойная хроматография – более надежная", – говорит Кадыров.

Асан Кадыров: "Купить экспресс-тест на метадон можно в любой аптеке, но он может дать результат с погрешностью" / Фото: Facebook

Следы наркотиков в волосах можно найти через три месяца

Наркотические вещества или алкоголь сохраняются в биологических материалах человека с разной продолжительностью. Все зависит от того, как часто человек употребляет. В частности, в волосах следы наркотических веществ появляются после одной недели со времени употребления. Но хранятся там очень долго – до 90 дней и даже больше. Волос растет со скоростью примерно 1 см в месяц, поэтому в зависимости от его длины можно определить употребление наркотиков в течение последних месяцев.

В ногтях следы наркотических веществ могут оставаться в течение длительного времени – от трех до пяти месяцев в ногтях на руках и от 8 до 14 месяцев в ногтях на ногах.

Анализ редкий и дорогой

Как выяснил "Сегодня", современное оборудование для проверки употребления наркотиков методом хромато-масс-спектрометрии все же доступно украинцам, однако есть далеко не во всех лабораториях и клиниках.

Директор Лабораторного центра Министерства здравоохранения Украины Сергей Чумак рассказал "Сегодня", что его ведомство такие исследования не проводит.

"Такие анализы можно сделать в судмедэкспертизе или частных лабораториях", – говорит нам Чумак.

Сергей Чумак: "Такие анализы можно сделать в судмедэкспертизе и частных клиниках" / Фото: Facebook

Так, анализ на наличие наркотиков методом газовой хромато-масс-спектрометрии можно сделать, например, в медицинском центре "Eurolab". Исследование обойдется в 14 575 грн.

"Для лабораторного анализа нужно предоставить две пряди волос толщиной с карандаш. Результат будет готов через 14 рабочих дней", – сказали "Сегодня" в клинике.

Ранее бывшая и.о. министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун на своей странице в Facebook заявляла, что специфическое оборудование для проверки употребления наркотиков и алкоголя методом трехслойной хроматографии есть в антидопинговом центре Олимпийского комитета. Однако здесь такой анализ могут сделать лишь спортсменам для определения, употребляют ли они запрещенные вещества.

"На этом оборудовании анализируют мочу, волосы, ногти и даже кровь, где наркотики очень быстро метаболизируются. Если человек регулярно (один-два раза в неделю) употребляет наркотики, такой метод это подтвердит", – отметила Супрун.

Ульяна Супрун: "Если человек употребляет наркотики, такой метод это подтвердит" / Фото: Facebook

Анализ на наркотики по волосам и преимущество данного метода

Волосяная луковица человека – это сложная анатомическая единица со своей кровеносной системой. По мельчайшим сосудам и капиллярам волос снабжается кислородом и питательными веществами, способствующими его росту. В результате с током крови в структуру луковицы и ствола попадают различные химические соединения, в том числе и наркотики. Они аккумулируются в микроскопических дозах, но этого вполне достаточно, чтобы сделать биологический материал пригодным для исследования на наличие психостимуляторов.

Тест на наркотики по волосам – это основной анализ, который используют большинство наркологических клиник мира. Он относится к химико-токсикологическим исследованиям и характеризуется следующими положительными качествами:

высокая достоверность анализа;

простота и доступность биоматериала;

возможность подтвердить факт употребления психотропов, даже если с момента попадания наркотика в организм прошло более трех месяцев;

анализ позволит узнать, разовый это был прием запрещенных веществ или объект исследования употребляет их регулярно, в каком объеме и в течение какого периода.

Для проведения экспертизы потребуется 50-100 волос, срезанных под корень. Биоматериал обычно забирают с головы. Но подойдут волосы и с других частей тела. Однако, с их помощью нельзя получить максимально точный результат.

Процедура исследования

После забора биоматериала волосы помещаются в чистый конверт и в запечатанном виде отправляются в лабораторию. Затем их с помощью специальных жидкостей растворяют в пробирке, и полученный белковый раствор подвергают химико-токсикологическому анализу. Данная экспертиза способна выявить мельчайшие дозы наркотических веществ.

Тест на наркотики по волосам – один из самых информативных и точных. В отличие от экспресс-анализа, с его помощью можно определить не только группу психотропов, но и идентифицировать конкретное вещество. Однако стоимость теста волос на наркотики достаточно высокая. Но в некоторых случаях только этот способ анализа позволяет получить нужную информацию, которая, к тому же, имеет юридическую силу.

Для проведения экспертизы потребуется 50-100 волос, срезанных под корень. Фото: скриншот

Так был ли метадон в крови Полякова

Врач-нарколог Асан Кадыров отмечает, что по внешним признакам Антон Поляков не был похож на человека, употребляющего метадон или другие наркотки.

"По роду своей деятельности я часто сталкиваюсь с людьми, которые употребляют. Я их лечу. Осунувшиеся лица, мешки под глазами, цвет кожи… Есть много признаков, указывающих на то, что перед вами наркоман. Я лично не был знаком с Поляковым, но по фото и видео могу сказать, что он не похож на человека, которому нужен был метадон", – говорит нам врач.

В то же время Кадыров не исключает вероятности, что метадон Полякову могли подсыпать в алкоголь и эта смесь привела к смерти.

"Интоксикация могла привести к смерти. Наркотики, алкоголь, теоретически такое возможно. Но это уже вопрос к судмедэкспертизе", – подытожил медик.

Ранее в Сети сообщили, что в крови умершего 8 октября депутата Антона Полякова найден алкоголь и метадон, а смерть якобы наступила в результате реакции этих веществ. "Сегодня" пообщалась с экспертами, и они отмечают, что судя по сообщениям об обстоятельствах смерти Антона Полякова, гибель из-за одновременного употребления метадона и алкоголя – это возможный сценарий. При этом все они подчеркивают, что это не единственный возможный сценарий, не исключены и другие.

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